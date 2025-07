Imigrantes ganham quase 20% menos na Europa que cidadãos nacionais

Foi concluído que, em média, os imigrantes ganham 17,9% menos do que os trabalhadores nativos. No entanto, esta diferença varia bastante consoante o país. Em Espanha — um país recetor relativamente recente de grandes fluxos migratórios — a diferença salarial ultrapassava os 29%. Já na Suécia — onde muitos imigrantes trabalham no setor público — era de apenas 7%. Estes dados não incluem imigrantes desempregados ou que trabalham na economia informal.

Os países de rendimento elevado analisados, tanto na Europa como na América do Norte, enfrentam desafios demográficos semelhantes:. Políticas pró-natalidade dificilmente inverterão esta tendência, mas políticas de imigração eficazes podem ajudar. Apesar das diferenças nas instituições laborais e nas populações imigrantes destes países, surgiu um tema comum:

Os imigrantes nesses países ganham menos sobretudo porque não conseguem aceder a empregos com salários mais elevados . Três quartos da diferença salarial resultam da falta de acesso a essas funções , enquanto apenas 25% se deve a diferenças salariais entre imigrantes e cidadãos nacionais no mesmo cargo .

Para chegar a esta conclusão, foram analisados os salários de 13,5 milhões de pessoas em nove países que recebem imigrantes: Canadá, Dinamarca, França, Alemanha, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia e Estados Unidos , com dados relativos ao período de 2016 a 2019.

No entanto, um novo estudo publicado na revista científica Nature revela que os salários dos imigrantes na Europa e na América do Norte são, em média, quase 18% mais baixos do que os de cidadãos nacionais, uma vez que os trabalhadores nascidos no estrangeiro enfrentam dificuldades em aceder a empregos mais bem remunerados.

À medida que muitos países enfrentam o envelhecimento da população, a queda das taxas de natalidade, a escassez de mão de obra e pressões fiscais, a capacidade de integrar com sucesso os imigrantes torna-se uma questão cada vez mais urgente.

A região de origem dos imigrantes também teve impacto significativo. As maiores diferenças salariais médias foram registadas entre imigrantes da África Subsariana (26,1%) e do Médio Oriente e Norte de África (23,7%). Já os imigrantes oriundos da Europa, América do Norte e outros países ocidentais apresentaram uma diferença média de apenas 9% em relação aos trabalhadores nativos.

Os resultados indicam também que os filhos de imigrantes têm perspetivas salariais significativamente melhores do que os seus pais. Nos países com dados sobre a segunda geração — Canadá, Dinamarca, Alemanha, Países Baixos, Noruega e Suécia — a diferença salarial diminui com o tempo, ficando em média nos 5,7% abaixo dos nativos.





A dificuldade de acesso a empregos melhor remunerados

Para além de quantificar o fosso salarial, o estudo em causa também se debruçou sobre as suas causas e descobrir se os imigrantes ganham menos do que os nativos quando fazem o mesmo trabalho na mesma empresa, ou se estas diferenças resultam do facto de trabalharem, tendencialmente, em empregos menos bem pagos.

Foi concluído que os imigrantes estão mais concentrados em setores, ocupações e empresas com salários mais baixos. Três quartos da diferença salarial devem-se a esta distribuição desigual no mercado de trabalho. Em média, a diferença salarial para o mesmo trabalho, na mesma empresa, era de apenas 4,6% entre os nove países analisados.

Estas diferenças refletem uma falha das políticas de imigração na integração plena dos imigrantes, que ficam relegados para funções onde não conseguem utilizar todo o seu potencial. As nossas análises descartam a hipótese de que estas desigualdades se devam apenas a diferenças de competências entre imigrantes e nativos. Verificámos ainda que a dimensão da diferença salarial — e o papel central do acesso desigual a bons empregos — é semelhante entre imigrantes com e sem ensino superior.

Isto significa que o fosso salarial entre imigrantes e nativos reflete, em grande parte, uma ineficiência de mercado e uma falha política, com consequências sociais significativas tanto para os imigrantes como para os países recetores.

E em Portugal?

Em Portugal não há números concretos sobre a disparidade salarial entre imigrantes e portugueses no mesmo emprego, mas é fácil constatar que existe uma grande diferença salarial a nível médio.

O boletim económico de junho de 2024 do Banco de Portugal mostrava que a mediana de remuneração mensal de trabalhadores estrangeiros no ano de 2023 foi muito próxima do salário mínimo nacional desse ano - 760 euros.

Entre trabalhadores jovens, até aos 35 anos, ficou-se pelos 769 euros, enquanto a remuneração mediana de portugueses estava nos 902 euros.

Entre trabalhadores com mais de 35 anos, a remuneração mediana de estrangeiros estava nos 781 euros. Entre portugueses, era de 945 euros.

No mesmo setor, o estudo do Banco de Portugal revelava que "o diferencial nas remunerações medianas comprime-se nos setores de remunerações mais baixas, em que existe maior percentagem de trabalhadores que auferem o salário mínimo nacional", com a remuneração mediana a ser inferior à de trabalhadores com nacionalidade portuguesa em todos os setores.