Mosquito, pulga ou percevejo? Como identificar, evitar e tratar picadas de insetos este verão

À medida que o tempo aquece, poucos conseguem resistir a um agradável passeio ao fim da tarde pelo parque ou a uma escapadinha para o campo.

O verão pode ser maravilhoso, mas muitas vezes somos obrigados a partilhar estes momentos pitorescos com companheiros indesejados. Insetos como mosquitos, abelhas, carraças, aranhas e pulgas podem transformar um dia perfeito numa experiência irritante - ou até preocupante.

É comum dar-nos conta de uma comichão súbita ou notar um inchaço misterioso ao regressar a casa depois de um passeio de verão. Mas o tipo de comichão, a sua intensidade e aparência dizem-nos muito sobre o tipo de inseto que nos picou. Estes indícios podem indicar como aliviar os sintomas e se será necessário procurar cuidados médicos.

Com a informação certa e ao tomar as precauções adequadas, podemos evitar sustos com a saúde, visitas desnecessárias ao médico e até complicações mais graves.

As picadas mais comuns

Embora existam semelhanças evidentes entre muitas picadas de insetos, também há diferenças. Na verdade, cada tipo tem características próprias, sintomas específicos e tratamento distinto.

Aqui ficam algumas dicas para distinguir seis das mais comuns:

1. Mosquitos

: vermelhidão, ligeiro inchaço e comichão intensa. A picada de mosquito geralmente desaparece sozinha ao fim de três dias, sem complicações. Recomendações: lavar a zona com água e sabão, aplicar compressas frias e anti-histamínicos em forma de gel ou creme em caso de comichão intensa.

2. Abelhas e vespas

: dor imediata, ligeiro inchaço, sensação de queimadura intensa. As abelhas deixam o ferrão, mas as vespas não. Recomendações: retirar o ferrão (se necessário), aplicar gelo, tomar anti-histamínicos orais em caso de reação localizada e estar atento a sinais de reação alérgica.

3. Carraças

: a peculiaridade das carraças é que a picada pode passar despercebida. O indício é que, ao cair, deixa uma pequena marca vermelha em forma de alvo. Recomendações: remover com uma pinça, tendo cuidado para não torcer ou esmagar o corpo do inseto. Desinfetar e vigiar o aparecimento de febre ou inchaços nos dias seguintes.

4. Pulgas

: pequenas manchas vermelhas, geralmente agrupadas, com comichão intensa. Costumam aparecer nos tornozelos, pernas ou zonas onde a roupa aperta. A erupção pode durar vários dias e existe risco de infeção se for excessivamente coçada. Recomendações: lavar a zona com água e sabão e usar anti-histamínicos tópicos ou orais se a comichão for intensa. Verificar também animais de estimação e têxteis da casa, pois são fontes comuns destes insetos.

5. Percevejos

: múltiplas picadas agrupadas, com comichão intensa, especialmente durante a noite. Recomendações: lavar a área afetada e aplicar anti-histamínicos em formas de gel ou creme. Inspecionar o ambiente e tomar medidas para eliminar percevejos da casa.

6. Aranhas

: dor e vermelhidão localizadas, por vezes com dois pequenos pontos visíveis deixados pelas presas da aranha. Recomendações: lavar com água e sabão, aplicar frio. Consultar um profissional de saúde em caso de necrose, febre ou mal-estar.