Orlando Bloom tentou "limpar" o sangue de microplásticos. O que diz a ciência?

Veja também: Há cada vez mais enfartes e AVC provocados por nanoplásticos. "O risco de morte aumenta duas vezes e meia" Quando o ator Orlando Bloom revelou recentemente que se tinha submetido a um procedimento para “limpar” o sangue, muitas pessoas levantaram sobrancelhas. A estrela do filme "Piratas das Caraíbas" recorreu a um tratamento conhecido como aférese – uma tecnologia médica no qual o sangue é retirado do corpo, centrifugado ou filtrado para extrair certos componentes e depois devolvido, na tentativa de eliminar microplásticos e outras toxinas. A aférese é normalmente usada para tratar doenças autoimunes ou níveis anormalmente elevados de células ou proteínas no sangue. No entanto, a sua utilização como método de desintoxicação de microplásticos não tem base científica comprovada. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ainda assim, Orlando Bloom afirmou ter suspeitas de que o seu corpo terá absorvido plástico devido a exposição no dia a dia e anunciou intenções de eliminá-lo do organismo. Provavelmente tem razão quanto à exposição. Os cientistas já detetaram microplásticos – minúsculos fragmentos de plástico com menos de 5 milímetros – no ar, na água, no solo, nos alimentos e até dentro de tecidos humanos. Mas quando se trata de os remover da corrente sanguínea, aí a ciência torna-se nebulosa. Investigadores que estudam a contaminação por microplásticos analisaram o tema no contexto da diálise – um tratamento vital para doentes com insuficiência renal. A diálise filtra substâncias como a ureia e a creatinina do sangue, regula os eletrólitos, remove o excesso de líquidos e ajuda a manter a pressão arterial.

No entanto, o estudo revelou que, embora a diálise seja uma maravilha médica, pode ter um efeito paradoxal: introduzir microplásticos no sangue. Em alguns casos, foi verificado que os pacientes em diálise estavam a ser expostos a microplásticos durante o tratamento devido à degradação dos componentes plásticos do equipamento – uma contradição preocupante num procedimento cujo objetivo é purificar o sangue. A aférese está intimamente relacionada com a diálise: ambos os processos envolvem retirar sangue do corpo, fazê-lo circular por tubos e filtros de plástico e depois devolvê-lo – o que significa que ambos apresentam um risco semelhante de introduzir microplásticos no organismo através do equipamento. O que são microplásticos? Os microplásticos são partículas de plástico que variam entre cerca de 5 milímetros(aproximadamente o tamanho de um grão de arroz) até 0,1 micrómetros – mais pequenos do que um glóbulo vermelho. Alguns microplásticos são produzidos propositadamente, como os microgrânulos de plástico que antes eram comuns em esfoliantes faciais. Outros formam-se quando objetos maiores de plástico se degradam ao longo do tempo devido à luz solar, fricção ou stress físico. Estão em todo o lado: nos alimentos que comemos, no ar que respiramos e na água que bebemos. Embalagens de plástico, roupas sintéticas como o poliéster e até relvados artificiais contribuem para a sua disseminação. Os pneus dos carros libertam partículas de plástico com o desgaste, e alimentos aquecidos ou armazenados em recipientes de plástico podem libertar microplásticos. Uma estimativa sugere que o adulto médio pode ingerir cerca de 883 partículas de microplásticos por dia – o equivalente a mais de meio micrograma. Até agora, os estudos epidemiológicos de grande escala não estabeleceram uma ligação clara entre a exposição a microplásticos e doenças específicas. Esses estudos são necessários, mas ainda não foram concluídos.

No entanto, investigações iniciais sugerem que os microplásticos podem estar associados a inflamações, problemas cardiovasculares e danos no ADN – um possível caminho para o desenvolvimento de cancro. O que continua por esclarecer é como os microplásticos se comportam dentro do corpo: se se acumulam, como interagem com os tecidos e de que forma (ou se) o organismo os consegue eliminar. A ironia da filtragem É tentador acreditar, como Orlando Bloom aparentemente acredita, que podemos simplesmente “limpar” o sangue – como quem escorre massa ou purifica água da torneira. Tal como um coador separa a água da massa, as máquinas de diálise filtram o sangue – mas utilizando sistemas muito mais complexos e delicados. Estas máquinas dependem de componentes plásticos – incluindo tubos, membranas e filtros – que são sujeitos a pressão constante e uso repetido. Ao contrário do aço inoxidável, estes materiais podem degradar-se com o tempo, libertando potencialmente microplásticos diretamente para a corrente sanguínea.