Orlando Bloom tentou "limpar" o sangue de microplásticos. O que diz a ciência?

Quando o ator Orlando Bloom revelou recentemente que se tinha submetido a um procedimento para “limpar” o sangue, muitas pessoas levantaram sobrancelhas. A estrela do filme "Piratas das Caraíbas" recorreu a um tratamento conhecido como aférese – uma tecnologia médica no qual o sangue é retirado do corpo, centrifugado ou filtrado para extrair certos componentes e depois devolvido, na tentativa de eliminar microplásticos e outras toxinas.

A aférese é normalmente usada para tratar doenças autoimunes ou níveis anormalmente elevados de células ou proteínas no sangue. No entanto, a sua utilização como método de desintoxicação de microplásticos não tem base científica comprovada.

Ainda assim, Orlando Bloom afirmou ter suspeitas de que o seu corpo terá absorvido plástico devido a exposição no dia a dia e anunciou intenções de eliminá-lo do organismo.

Provavelmente tem razão quanto à exposição. Os cientistas já detetaram microplásticos – minúsculos fragmentos de plástico com menos de 5 milímetros – no ar, na água, no solo, nos alimentos e até dentro de tecidos humanos. Mas quando se trata de os remover da corrente sanguínea, aí a ciência torna-se nebulosa.

Investigadores que estudam a contaminação por microplásticos analisaram o tema no contexto da diálise – um tratamento vital para doentes com insuficiência renal. A diálise filtra substâncias como a ureia e a creatinina do sangue, regula os eletrólitos, remove o excesso de líquidos e ajuda a manter a pressão arterial.