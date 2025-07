"Documentei isto enquanto eu próprio estava esfomeado". Como foi feita a foto de Gaza que está a chocar o mundo

Uma fotografia de uma criança emaciada está a causar uma onda de choque e comoção internacional, depois de surgir nas capas do Guardian, da BBC, do Liberatión e até do tabloide conservador Daily Express. Tirada pelo fotojornalista Ahmed al-Arini, residente em Gaza, mostra um bebé visivelmente subnutrido no colo da mãe, com um saco plástico a servir de fralda.

O nome do menino é Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq, tem um ano e meio e enfrenta subnutrição com risco de morte, como tantas outras crianças que vivem no mesmo local, na Faixa de Gaza. Na legenda da imagem, feita para a agência turca Anadolu e distribuída pela Agência Reuters, é dito que Muhammad passou de nove para seis quilos e "luta para sobreviver numa tenda em Gaza, onde faltam leite, alimentos e outras necessidades básicas".



"Leite e fraldas não estão disponíveis a preços que alguém possa pagar", conta o autor da fotografia à Renascença, numa conversa por WhatsApp. "Senti que era meu dever mostrar o que a fome nos está a fazer. Documentei esta situação enquanto eu próprio estava esfomeado, a caminhar descalço, o meu corpo enfraquecido pela fome", afirma.

Ahmed al-Arini confessa-se algo surpreendido pelo alcance que as suas imagens tiveram. "Normalmente, o mundo não presta atenção a Gaza. A guerra arrasta-se há tanto tempo que as pessoas ficaram insensíveis à nossa morte e extermínio". Depois de milhares de fotografias a documentar a crescente crise humanitária em Gaza, centenas das quais com crianças gravemente subnutridas, o fotojornalista sublinha que esta atenção súbita "significa muito".

"Muito poucos percebem verdadeiramente o que aconteceu -- e continua a acontecer -- em Gaza. A fome reduziu os nossos corpos a esqueletos. Meses de privação, falta de comida, de água limpa, de leite, de fraldas resultaram em perdas devastadoras."