Cérebros envelheceram mais depressa durante a pandemia, diz estudo

Os cérebros de pessoas saudáveis envelheceram mais rapidamente durante a pandemia da Covid-19 e o envelhecimento aconteceu mesmo em quem não quem chegou a ser infetado pelo vírus.

Esta é a conclusão de um estudo publicado na terça-feira na revista científica Nature Communications por investigadores da Universidade de Nottingham, no Reio Unido, com quase mil participantes.

Segundo o mesmo, o envelhecimento acelerado foi observado através de mudanças estruturais visíveis através de exames cerebrais, que foram mais notórias em pessoas mais velhas, homens e pessoas mais pobres e de ambientes mais desfavorecidos.

No entanto, e o mais surpreendente nos resultados, é que os testes cognitivos revelaram que a agilidade mental só diminuiu nos participantes que foram infetados pelo vírus da Covid-19, o que sugere que o envelhecimento cerebral não se traduz necessariamente em dificuldades de pensamento ou memória

À Nature, Mahdi Moqri, biólogo especializado em envelhecimento na Harvard Medical School, em Boston, afirma que o estudo “sublinha de forma clara a importância do ambiente pandémico para a saúde mental e neurológica”, mas que ainda não é claro se o envelhecimento cerebral associado à pandemia é reversível, já que o estudo analisou exames realizados apenas em dois momentos distintos.

O efeito da pandemia

A neurodegeração causada pelo vírus da Covid-19 não é nova: estudos anteriores já apontaram para ela e para o declínio cognitivo em pessoas idosas.

No entanto, poucas investigações se debruçaram sobre se o período pandémico em si ambém teve impacto no envelhecimento cerebral. Esta foi uma das questões que Ali-Reza Mohammadi-Nejad, investigador em Neuroimagiologia na Universidade de Nottingham, no Reino Unido, quis responder.

O coautor do estudo e os seus colegas analisaram exames cerebrais de 15.334 adultos saudáveis, com uma idade média de 63 anos, como parte de um estudo de monitorização biomédica de longo prazo e, através de um modelo de aprendizagem automática, conseguiu prever a idade “biológica” do cérebro dos participantes.

Assim, através da idade estimada e da idade real da pessoa, foi retirada a “diferença de idade cerebral”.

Com base nos resultados de um grupo de controlo que realizou exames antes da pandemia, foi possível estudar o efeito da Covid-19 em participantes que realizaram o exame depois.

Quase seis meses de envelhecimento a mais

Os modelos previram que os cérebros das pessoas que viveram durante a pandemia envelheceram, em média, cinco meses e meio a mais do que os cérebros do grupo de controlo — independentemente de terem sido infetados pelo vírus da Covid-19 ou não.

Segundo Mohammadi-Nejad, a saúde do cérebro "é moldada não apenas pela doença, mas também pelo dia a dia"

O envelhecimento cerebral relacionado com a pandemia foi mais acentuado em participantes mais velhos e em homens, que são conhecidos por serem mais suscetíveis a alterações neurológicas quando expostos a stress.

Os cérebros de pessoas em situações precárias — como desemprego, baixos rendimentos ou problemas de saúde — também envelheceram mais rapidamente, sugerindo que estes fatores de stress têm um impacto negativo na saúde cerebral.

A equipa concluiu ainda que aqueles que foram infetados pelo vírus da Covid-19 entre os dois exames mostraram sinais de declínio cognitivo - menor flexibilidade mental e velocidade de processamento -, sugerindo que o envelhecimento cerebral físico pode não ter sido suficientemente severo para afetar as capacidades mentais durante a pandemia

Ainda que as descobertas sejam "convincentes", os investigadores defendem que são necessários mais estudos para investigar se existe de facto uma relação causal e que as próximas investigações devem incluir dados sobre o impacto da pandemia na saúde mental, isolamento e estilo de vida no envelhecimento cerebral.