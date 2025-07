"Estudem o meu cérebro": suspeito de tiroteio em Nova Iorque culpava NFL por lesão cerebral

Segundo a CNN, Tamura tinha uma licença de arma e uma licença caducada para investigador privado. No interior do carro estava uma arma, munições, uma mochila e medicamentos.

Na carta de suicídio, escreveu:

"O futebol [americano] em Terry Long deu-me CTE e fez-me beber um galão [cerca de 3,8 litros] de anticongelante. Estudem o meu cérebro, por favor. Digam ao Rick que lamento tudo. Não podem ir contra a NFL, eles vão esmagar-vos."

Quem são as vítimas?

Ao contrário do que foi anunciado nas primeiras horas após o ataque, apenas cinco pessoas foram baleadas: quatro morreram e uma sobreviveu e estava esta terça-feira em estado crítico, mas estável.

Uma das vítimas é o agente da polícia Didarul Islam, um imigrante de 36 anos do Bangladeche que trabalhava na polícia há três anos e meio. Com dois filhos ainda pequenos, a sua mulher estava grávida do terceiro filho. Foi alvejado nas costas e foi encaminhado para o hospital, acabando por morrer durante uma cirurgia.

No dia do ataque, Didarul Islam estava de folga e, por isso, estava como segurança no arranha-céus.

Como reconhecimento, o mayor de Nova Iorque reuniu-se esta segunda-feira com a família de Islam, descrevendo-o como um "herói".

Além do polícia, as outras vítimas são um executivo da Blackstone, Wesley LePatner, empresa de investimentos que opera no edifício, e Julia Hyman, funcionária na Rudin Management que estava na empresa há apenas oito meses.

A quarta vítima é Aland Ettienne, segurança do edifício de 345 Park Avenue.