Terramoto de magnitude 8.8 na Rússia foi o sexto maior em 125 anos

A região do Pacífico é altamente propensa a terramotos de grande magnitude e tsunamis, por se situar no chamado Anel de Fogo do Pacífico , uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica. Todos os dez maiores terramotos registados nos últimos 70 anos ocorreram nesta região.

Com epicentro a uma profundidade de cerca de 20 quilómetros, o poderoso sismo provocou danos em edifícios e feridos na cidade mais próxima, Petropavlovsk-Kamchatsky, situada apenas a 119 quilómetros do epicentro.

O relógio apontava para as 11h30, quando a região de Kamchatka, na ponta este da Rússia, foi abalada por um terramoto de magnitude 8,8 . O abalo é histórico: é o maior sismo dos últimos 14 anos, o maior na região em mais de sete décadas e o sexto maior alguma vez registado no mundo , numa região habituada a ver a terra tremer.

O primeiro lugar é ocupado por um sismo de 1960 no Chile, em Biobío, com uma magnitude de 9.5. Conhecido como "O Terramoto de Valdivia", o maior terramoto já registado resultou em mais de 1.600 mortes no país, a maioria causada pelo grande tsunami que surgiu a seguir.

O segundo lugar pertence a um sismo de magnitude 9.2 em 1964, no Alasca, nos Estados Unidos, que sacudiu o Estreito do Príncipe William, e durou quase cinco minutos. Mais de 130 pessoas morreram durante o terramoto e no tsunami que surgiu a seguir.

No terceiro lugar, e mais na nossa memória, está o terramoto que abalou o sul e sudeste asiático em 2004, com epicentro em Sumatra, na Indonésia. Com uma magnitude de 9.1, o terramoto desencadeou fortes ondas de tsunami e foram registados mais de 230 mil mortos - só na Indonésia foram mais de 167 mil.

Há ainda um sismo no Japão, em 2011, com magnitude de 9.1, e que levou a um enorme desastre nuclear em Fukushima após tsunami, com o colapso de três reatores nucleares. Mais de 18 mil pessoas morreram.

O último grande terramoto em Kamchatka aconteceu em 1952, quando um sismo de magnitude 9.0 causou vários danos, mas não foram registadas mortes. Na altura, o sismo levou a tsunamis no Havai, a mais de 5 mil quilómetros, com ondas superiores a nove metros.

Fora desta lista estão os terramotos anteriores ao ano 1930, por serem apenas estimativas, dado que a escala de Richter que mede a magnitude de sismos apenas foi desenvolvida por volta desse ano.

Entre os sismos com estimativas mais alta de magnitude anteriores ao século XX estão quatro sismos em Portugal: o sismo de 1755 em Lisboa, com magnitude estimada entre os 8.5 e 9.0; um sismo a 1761, com magnitude estimada nos 8.5; um sismo no ano de 1816, com magnitude estimada de 8.6; e o primeiro grande sismo no país, em 1356, com magnitude estimada de 8.5 na escala de Richter.

Porque é que Kamchatka tem terramotos tão fortes?

Imediatamente ao largo da Península de Kamchatka situa-se a Fossa das Ilhas Curilas-Kamchatka, uma fronteira tectónica onde a placa do Pacífico está a ser empurrada por baixo da placa de Okhotsk.

Embora as placas tectónicas estejam em constante movimento relativo, o contacto entre elas está frequentemente “preso”. A tensão acumulada devido a esse movimento acaba por superar a resistência da interface entre placas, libertando-se de forma súbita sob a forma de um terramoto.

Devido à grande extensão e profundidade destas interfaces, a rutura pode abranger áreas muito vastas, resultando nos maiores e mais destrutivos terramotos do planeta.

Outro fator que influencia a frequência e intensidade dos sismos nestas zonas em que uma placa tectónica desliza sob outra é a velocidade relativa entre as placas. No caso da Kamchatka, a placa do Pacífico está a mover-se a cerca de 75 milímetros por ano em relação à placa de Okhotsk — uma velocidade elevada em termos tectónicos, o que contribui para a ocorrência mais frequente de grandes sismos nesta zona do que noutras.

O terramoto de magnitude 9,0 de 1952 aconteceu a apenas a cerca de 30 quilómetros do local do terramoto desta quarta-feira.