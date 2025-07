"Aqui somos testemunhas de um genocídio”: O que vê um português em Gaza?

“Esperança em Gaza são estes milímetros”

Em agosto do ano passado, uma casa caiu depois de um bombardeamento – lá dentro estava um jovem de 17 anos que chegou às mãos de Raul. Chegou ao hospital com 40% do corpo queimado, foi sujeito a intervenção cirúrgica e esteve três meses internado. Quase um ano depois, os enxertos de pele “não estão a resultar”, a ferida está “cada vez mais funda”, e a limpeza “cada vez mais dolorosa” – ouvem-se os gritos do jovem rapaz “no hospital todo”. Ainda assim, “mantém o sentido de humor”, ainda assim “corre o risco de perder dois braços de uma perna”.

Recentemente, entrou para a lista prévia de evacuação para a Jordânia – tanto “pode demorar uma semana, como seis meses” – tanto “pode, como não pode chegar a tempo”.

“A esperança em Gaza são estes milímetros”. Assim se refere Raúl às pequenas vitórias, que são transversais a outras histórias. Como a de uma criança de 8 anos que estava em casa quando foi bombardeada e perdeu duas pernas, também a mãe e a irmã foram amputadas. O trauma tirou-lhe as palavras, “mas ontem, quando estive com ela, já começou a falar”.

No hospital onde está atualmente têm consulta externas, internamento e cirurgia. A equipa de saúde mental que coordena atua em várias frentes. Desde “preparar crianças e adultos para amputação”, “gerir a dor dos feridos em procedimentos dolorosos” e ajudar na recuperação pós-traumática. Na equipa estão também um músico e dois palhaços que preparam atividades de lazer para as crianças.

O músico, Mahmoud Abdel Salam juntou-se a Raúl Manarte na música “O corpo às balas”, lançada em junho deste ano. A música nasceu em Gaza, quando lá esteve da primeira vez.

Ouça aqui a música "O corpo às balas" de Raul Manarte feat. Mahmoud Abdel Salam.