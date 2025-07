"Já estive em guerras, mas nunca num genocídio”: O que vê um português em Gaza?

“Já estive em guerras, mas nunca estive num genocídio, e basta estar aqui cinco minutos para perceber a diferença”. Este é o testemunho de quem está pela segunda vez – no espaço de 10 meses – em Gaza. Raúl Manarte, psicólogo ao serviço da organização internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF), regressou à Faixa de Gaza no domingo passado para coordenar uma equipa de saúde mental.

Assim que chega, depara-se com uma população com vário traumas e com “índices de sintomatologia traumática” como nunca tinha visto antes. "As crianças estão sempre a pedir comida", relata.

Palestinianos “sujeitos a deslocamento forçado”, pessoas que já mudaram de sítio “10, 15 vezes”. Rostos que viram “a casa cair-lhes em cima”, corpos com “membros amputados”, corações que assistiram “à morte de familiares à sua frente, nos seus braços”.