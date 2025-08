Por que alguns sismos causam tsunamis e outros não?

Estas zonas são conhecidas por gerar sismos e tsunamis poderosos, pois são locais de compressão intensa, o que leva a falhas de empurrão e ao súbito movimento vertical do fundo do mar. Este mesmo anel foi também o responsável por dois sismos que levaram a grandes tsunamis no passado recente: o sismo de 2004 na Indonésia e o sismo de março de 2011 em Tohoku, no Japão.

Uma questão de profundidade

Porque é que os sismos da Indonésia e do Japão geraram ondas com mais de 30 metros de altura, mas o recente sismo de magnitude 8,8 ao largo de Kamchatka (um dos mais fortes já registados) não o fez? A resposta está na geologia envolvida nestes eventos.

No caso do tsunami de 2004 na Indonésia, o nível do mar subiu cinco metros num espaço de 750 mil quilómetros quadrados -

No tsunami do Japão, estimativas apontam para que o nível do mar tenha subido quase três metros, num espaço de 90 mil quilómetro quadrados - o equivalente à área de Portugal.

Para este sismo com epicentro em solo russo, dados preliminares mostram que os dois lados da falha deslizaram até 10 metros a um ângulo de 18 graus, resultando em apenas três metros de subida vertical.