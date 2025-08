Teorias da conspiração estão a dificultar a prevenção de uma nova pandemia

No entanto, o debate público sobre a origem da pandemia tem sido cada vez mais moldado por agendas políticas e narrativas conspirativas. Parte dessas narrativas tem visado o trabalho de investigadores e difamado especialistas que estudaram esta questão com base em dados científicos.

Uma teoria da conspiração comum afirma que altos responsáveis pressionaram investigadores a promover a hipótese “preferida” de uma origem natural, ao mesmo tempo que tentavam silenciar a possibilidade de fuga laboratorial. Outras teorias sugerem até que foram “recompensados” com financiamento de projectos em troca disso.

Estas narrativas são falsas. Ignoram, distorcem ou rejeitam as provas sobre a origem da pandemia. Em vez disso, baseiam-se em citações seletivas de conversas privadas e em representações deturpadas do processo científico e das motivações dos cientistas.

O que nos dizem as evidências?

Nos cinco anos desde a publicação do artigo na Nature Medicine, surgiram novas provas que aprofundaram a nossa compreensão de como o SARS-CoV-2 surgiu muito provavelmente por transmissão natural.

Já no início de 2020, os indícios apontavam fortemente para uma origem zoonótica. As características mais discutidas do vírus encontram-se em coronavírus semelhantes e apresentam sinais claros de evolução natural. O genoma do SARS-CoV-2 não mostra qualquer indício de manipulação laboratorial.

A indústria multibilionária do comércio de animais selvagens e criação de animais para pele na China move regularmente animais de alto risco – frequentemente infectados com vírus – para centros urbanos densamente povoados.

Acredita-se que o SARS-CoV-1, o vírus responsável pelo surto de SARS, surgiu desta forma em 2002, na província chinesa de Guangdong.

De forma semelhante, análises detalhadas de dados epidemiológicos mostram que os primeiros casos conhecidos de Covid-19 se concentraram em volta do mercado de animais vivos de Huanan, em Wuhan, província de Hubei, em Dezembro de 2019.

Múltiplas fontes de dados independentes – incluindo hospitalizações iniciais, mortes por pneumonia em excesso, estudos serológicos e infecções entre profissionais de saúde – indicam que a Covid-19 começou a espalhar-se no distrito onde se localiza o mercado.

Num estudo de 2022, conduzido pelos mesmos especialistas do primeiro estudo de 2020, foi demonstrado que amostras ambientais positivas para SARS-CoV-2 estavam concentradas na secção do mercado onde se vendia vida selvagem.