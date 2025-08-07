Faixa de Gaza: Mais de 50 mil grávidas em risco de aborto espontâneo ou de dar à luz nados-mortos ou bebés subnutridos

07 ago, 2025 - 21:37 • Salomé Esteves com Reuters
São cerca de 55 mil as mulheres grávidas que correm o risco de perder a gravidez ou de dar à luz um nado-morto ou um bebé subnutrido, concluiu o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA). Nesta quinta-feira, as Nações Unidas, avança a Al Jazeera, disseram que o cerco de Israel à Faixa de Gaza coloca mais de 100 bebés permaturos em "perigo iminente".
Numa altura em que a fome alastra em Gaza - e um em cada quatro palestinianos enfrenta fome extrema -, a falta de comida e de medicamentos afeta desproporcionalmente recém-nascidos e mulheres grávidas. Os números são do IPC (Integrated Food Security Phase Classification).
Desde o início do ano, a agência das Nações Unidas para a Saúde Reprodutiva (UNFPA) registou 17 mil nascimentos, o que significa uma queda de 41% da taxa de natalidade ao longo dos últimos três anos. Mas estes bebés nascem prematuros e subnutridos.
Nas atualizações mais recentes, a OCHA relata que cerca de 40% das grávidas assistidas pelas associações Medical Aid for Palestinians (MAP) e Save the Children estão subnutridas. A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) também reportou um aumento nos casos de subnutrição entre crianças com menos de cinco anos e mulheres grávidas ou lactantes: 25% está subnutrido. Este valor, garante a Save the Children, triplicou desde março, depois de Israel bloquear o acesso de ajuda humanitária à Faixa de Gaza.
Além disso, muitas mães não conseguem amamentar por não terem sustento suficiente e não conseguirem produzir leite e, com falta de leite em pó e papas para bebés - que se vende por 100 dólares por embalagem -, famílias e pessoal médico procuram outras soluções, como pão moído ou chás de ervas.
"É uma solução desesperada para compensar a falta de alimentos", afirmou o porta-voz da UNICEF, Salim Oweis. "Quando as mães não podem amamentar ou fornecer leite em pó adequado, recorrem a moer grão-de-bico, pão, arroz, qualquer coisa que consigam arranjar para alimentar os seus filhos... isso coloca em risco a saúde deles, porque esses alimentos não são adequados para a alimentação de bebés".
Os efeitos a longo prazo da subnutrição durante a gravidez e os primeiros anos de vida podem marcar gerações e já foram estudados.
Durante a ocupação nazi dos Países Baixos, entre novembro de 1944 e maio de 1945, um corte no abastecimento de alimentos levou à fome generalizada. Décadas mais tarde, investigações descobriram que os filhos e netos de mulheres grávidas expostas à fome tinham um risco maior de problemas de saúde mais tarde na vida, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes e outros distúrbios metabólicos.
Além do corte de abastecimento de alimentos, que começou a provocar mortes por fome no enclave, Israel está a impedir que outros bens essenciais entrem na Faixa de Gaza. A UNFPA garante que 170 dos seus camiões estão barrados à entrada do território, carregados com máquinas de ecografias, incubadoras portáteis e kits de maternidade. Do outro lado da fronteira, acumulados em filas de espera, também há contracetivos, produtos de higiene menstrual ou leite em pó que não chegam aos palestinianos.
A ONU estima de 700 mil mulheres e raparigas na Faixa de Gaza menstruem, incluindo milhares que têm a primeira menstruação, com acesso condicionado a água limpa, a produtos de higiene, como pensos higiénicos ou tampões, e a medicamentos.
Milhares de mulheres são obrigadas a utilizar tecidos ou esponjas, muitas vezes sem a esterelização, ou mesmo a limpeza mínima, necessária, o que aumenta o risco de infeções urinárias ou de repercussões no sistema reprodutivo, a longo prazo.
Em outubro de 2023, a ACAPS, estimava de 50 mil grávidas em Gaza não tivessem um local seguro para o nascimento dos bebés e que 15% dessas mulheres teriam complicações na gravidez ou durante o parto. Há quase dois anos, a organização humanitária alertava que muitas mulheres estariam sujeitas a dar à luz em abrigos sobrelotados ou em locais sem condições sanitárias e de higiene. Nessa altura, os 36 hospitais da Faixa de Gaza ainda estavam a funcionar plenamente.
Hoje, apenas 19 destas instalações estão em funcionamento e enfrentam limitações extremas, não só de materiais e equipamentos presos nas fronteiras, mas também de falta de pessoal médico e um aumento exponencial no número de feridos e mortos, alerta a Organização Mundial de Saúde (OMS).
Com o agravamento destas condições, a organização da ONU para as mulheres (UN Women) estima de 50 mil mulheres e 20 mil recém-nascidos tenham acesso limitado a cuidados de saúde, devido ao bombardeamento de hospitais e clínicas.
Atualmente, existem 36 incubadoras a funcionar na Faixa de Gaza. São, de acordo com os Médicos Sem Fronteiras, menos 90 do que em outubro de 2023. Com o aumento do número de nascimentos prematuros, uma incubadora chega a albergar cinco recém-nascidos. Nestas condições, problemas de saúde que seriam facilmente tratáveis resultam na morte da criança.
Segundo o Estatuto de Roma, que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional (ICC) em 1998, "os ataques intencionais a edifícios consagrados ao culto religioso, à educação, às artes, às ciências ou à beneficência, monumentos históricos, hospitais e lugares onde se agrupem doentes e feridos" constitui um crime de guerra. Mas a mesma alínea ressalva que um hospital pode perder este estatuto protegido se ficar provado que está a ser usado como um fim militar.
Acontece que, lê-se no jornal britânico The Guardian, apesar de a Palestina e a Cisjordânia estarem abrangidas por esta legislação, Israel não é membro do ICC.
A guerra na Faixa de Gaza já matou mais de 61 mil pessoas e feriu cerca de 150 mil. Nesta quinta-feira, o balanço mais recente do Ministério da Saúde reporta 197 mortes relacionadas com a fome, incluindo 96 crianças.