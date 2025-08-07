Faixa de Gaza: Mais de 50 mil grávidas em risco de aborto espontâneo ou de dar à luz nados-mortos ou bebés subnutridos

São cerca de 55 mil as mulheres grávidas que correm o risco de perder a gravidez ou de dar à luz um nado-morto ou um bebé subnutrido, concluiu o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA). Nesta quinta-feira, as Nações Unidas, avança a Al Jazeera, disseram que o cerco de Israel à Faixa de Gaza coloca mais de 100 bebés permaturos em "perigo iminente". Numa altura em que a fome alastra em Gaza - e um em cada quatro palestinianos enfrenta fome extrema -, a falta de comida e de medicamentos afeta desproporcionalmente recém-nascidos e mulheres grávidas. Os números são do IPC (Integrated Food Security Phase Classification). Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Desde o início do ano, a agência das Nações Unidas para a Saúde Reprodutiva (UNFPA) registou 17 mil nascimentos, o que significa uma queda de 41% da taxa de natalidade ao longo dos últimos três anos. Mas estes bebés nascem prematuros e subnutridos.

Nas atualizações mais recentes, a OCHA relata que cerca de 40% das grávidas assistidas pelas associações Medical Aid for Palestinians (MAP) e Save the Children estão subnutridas. A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) também reportou um aumento nos casos de subnutrição entre crianças com menos de cinco anos e mulheres grávidas ou lactantes: 25% está subnutrido. Este valor, garante a Save the Children, triplicou desde março, depois de Israel bloquear o acesso de ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Além disso, muitas mães não conseguem amamentar por não terem sustento suficiente e não conseguirem produzir leite e, com falta de leite em pó e papas para bebés - que se vende por 100 dólares por embalagem -, famílias e pessoal médico procuram outras soluções, como pão moído ou chás de ervas. "É uma solução desesperada para compensar a falta de alimentos" "É uma solução desesperada para compensar a falta de alimentos", afirmou o porta-voz da UNICEF, Salim Oweis. "Quando as mães não podem amamentar ou fornecer leite em pó adequado, recorrem a moer grão-de-bico, pão, arroz, qualquer coisa que consigam arranjar para alimentar os seus filhos... isso coloca em risco a saúde deles, porque esses alimentos não são adequados para a alimentação de bebés".

Os efeitos a longo prazo da subnutrição durante a gravidez e os primeiros anos de vida podem marcar gerações e já foram estudados. Durante a ocupação nazi dos Países Baixos, entre novembro de 1944 e maio de 1945, um corte no abastecimento de alimentos levou à fome generalizada. Décadas mais tarde, investigações descobriram que os filhos e netos de mulheres grávidas expostas à fome tinham um risco maior de problemas de saúde mais tarde na vida, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes e outros distúrbios metabólicos. Além do corte de abastecimento de alimentos, que começou a provocar mortes por fome no enclave, Israel está a impedir que outros bens essenciais entrem na Faixa de Gaza. A UNFPA garante que 170 dos seus camiões estão barrados à entrada do território, carregados com máquinas de ecografias, incubadoras portáteis e kits de maternidade. Do outro lado da fronteira, acumulados em filas de espera, também há contracetivos, produtos de higiene menstrual ou leite em pó que não chegam aos palestinianos. A ONU estima de 700 mil mulheres e raparigas na Faixa de Gaza menstruem, incluindo milhares que têm a primeira menstruação, com acesso condicionado a água limpa, a produtos de higiene, como pensos higiénicos ou tampões, e a medicamentos. Milhares de mulheres são obrigadas a utilizar tecidos ou esponjas, muitas vezes sem a esterelização, ou mesmo a limpeza mínima, necessária, o que aumenta o risco de infeções urinárias ou de repercussões no sistema reprodutivo, a longo prazo.