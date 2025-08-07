Médicos sem Fronteiras denunciam “matança orquestrada” em Gaza: “Isto não é ajuda”

Avisos pelas redes sociais e horários "aleatórios"

Durante o cessar-fogo que vigorou entre janeiro e março deste ano, a ONU tinha cerca de 400 pontos de entrega de ajuda humanitária no enclave. A GHF tem quatro e e estão todos localizados em zonas controladas pelo exército de Israel. Foram criados em maio, em resposta a acusações do governo de Netanyahu de desvio de ajuda em Gaza, pelo Hamas, e de fracasso da resposta humanitária da ONU no local.

De acordo com o relatório da MSF, os horários de funcionamento dos centros da GHF são "aleatórios". Os cidadãos de Gaza são avisados pelas redes sociais de que um determinado centro vai abrir. "Frequentemente estes avisos surgem durante a noite e com menos de 30 minutos" de antecedência, lê-se no documento. "Os pontos podem 'abrir' e 'fechar' em minutos."

"A GHF publica no Facebook 'rotas seguras' para os locais, ignorando que os palestinianos normalmente se deslocam no escuro e que as referências circundantes foram destruídas, tornando estas 'rotas seguras' quase impossíveis de seguir."

Os centros da MSF em Gaza estão vocacionados para prestar apenas cuidados primários, mas, desde que os centros da GHF começaram a operar, as equipas tiveram de mudar as rotinas, indica o relatório. "Habituaram-se de tal forma ao fluxo de feridos a seguir a cada distribuição que começaram a monitorizar as redes sociais da GHF -- usadas para anunciar as aberturas dos locais -- para garantir que as equipas médicas estavam a postos antes do tempo", lê-se.

Os profissionais da organização descrevem como veem multidões a subir a rua, carregando sacos para guardar os bens recolhidos. "Depois os feridos começam a chegar, quase ao mesmo tempo. Tenho pacientes com ferimentos de balas que são, literalmente, carregados nos mesmos sacos de plástico que usaram para carregar comida", relata uma responsável pela equipa de enfermagem.

“O modo como este esquema opera visa claramente retirar a dignidade às pessoas. Mesmo quem consegue obter alimentos nestes locais, corre o risco de sofrer roubos e agressões por outras pessoas famintas”, aponta a MSF, que se viu obrigada a criar um novo tipo de classificação de ferimentos -- Espancado por Outro (BBO, na sigla em inglês) -- para os casos de pessoas feridas no meio das multidões nos locais de distribuição de alimentos.

Em entrevista à Renascença no final de julho, um psicólogo português ao serviço dos Médicos Sem Fronteiras deu o seu testemunho de “pessoas a serem baleadas enquanto esperam por comida”, criticando a distribuição “mal feita” de ajuda humanitária pela GHF.

Segundo dados do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, mais de 1000 habitantes do enclave morreram à procura de ajuda e comida, em pontos de distribuição de alimentos. Os feridos, indica, ultrapassam os sete milhares.

A 13 de julho, a ONU reportava um registo de 875 mortos na recolha de comida, 674 dos quais nas imediações dos pontos de distribuição da GHF.