Médicos sem Fronteiras denunciam “matança orquestrada” em Gaza: “Isto não é ajuda”

07 ago, 2025 - 04:00 • Diogo Camilo
“Um laboratório de crueldade”: é assim que a organização internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) descreve aquilo em que se transformaram os locais de distribuição de ajuda da Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla e inglês) - que, afirma, “institucionaliza a política israelita de fome” no território.
Num relatório que reune testemunhos de feridos e de pessoal médico em duas clínicas junto a centros de distribuição da GHF, a MSF avança o número de 174 pessoas tratadas com ferimentos de balas nas últimas sete semanas, entre junho e julho. Quase metade das vítimas eram crianças.
A grande maioria - quase todos (96%) - eram jovens rapazes, o que simboliza a estratégia adotada pelas famílias, de enviar o seu membro mais jovem e mais saudável para conseguir enfrentar a multidão e chegar à comida.
"As pessoas estão a ser abatidas como animais. Não estão armadas. Não são soldados. São civis com sacos de plástico, à espera de levar para casa farinha ou massa"
A MSF aponta que numa das clínicas, em Al Mawasi, no sul de Gaza, 11% dos ferimentos por balas de armas foram dirigidos à cabeça e ao pescoço, enquanto quase 20% tiveram como alvo o peito, o abdómen e as costas. Numa outra clínica a poucos quilómetros, em Khan Younis, os feridos apresentaram mais ferimentos nas pernas.
A precisão dos disparos, conclui a organização, sugere “uma intencionalidade, em vez de fogo acidental ou indiscriminado”.
“As pessoas estão a ser abatidas como animais. Não estão armadas. Não são soldados. São civis com sacos de plástico, à espera de levar para casa farinha ou massa. Quão alto é o preço que se tem de pagar por um saco com comida?”, diz um coordenador médico da MSF no relatório.
O documento, que tem por base os dois centros da MSF no sul de Gaza, refere que no espaço de sete semanas foram recebidos 1.380 feridos vindos dos locais de distribuição de comida, além de 28 corpos sem vida.
Entre os 28 mortos recolhidos, todos à exceção de um eram homens com idades entre os 20 e os 30 anos, com ferimentos de balas da cintura para cima.
No relatório sublinha-se que, apesar de as equipas médicas da organização não conduzirem investigações para identificar os autores dos disparos, os locais em questão são controlados pelo exército israelita, "tornando a presença de grupos armados palestinianos nestas áreas altamente improvável".
“Crianças com tiros no peito enquanto procuram comida. Pessoas esmagadas ou sufocadas em debandadas. Multidões abatidas a tiro em pontos de distribuição. Em 54 anos de operações da MSF, raramente vimos níveis de violência sistemática contra uma população civil desarmada, mascarada de ‘ajuda’. Os locais de distribuição da GHF transformaram-se num laboratório de crueldade”, refere a diretora-geral da MSF.
No seu relatório, os Médicos sem Fronteiras pedem o fim do “esquema” da Fundação Humanitária de Gaza, uma solução criada por Israel e pelos Estados Unidos que teve início em maio deste ano, depois de 11 semanas de total bloqueio de entrada de bens alimentares e de saúde. O mecanismo de distribuição é da responsabilidade de empresas privadas, acompanhadas pelo exército israelita, que garante o perímetro de segurança no local.
“Estamos a ser massacrados. Já fui ferido talvez 10 vezes,” diz Mohammed Riad Tabasi (nome fictício), um paciente tratado na clínica dos Médicos Sem Fronteiras em Al-Mawasi. “Vi com os meus próprios olhos cerca de 20 cadáveres à minha volta. Todos baleados na cabeça, no estômago.”
Durante o cessar-fogo que vigorou entre janeiro e março deste ano, a ONU tinha cerca de 400 pontos de entrega de ajuda humanitária no enclave. A GHF tem quatro e e estão todos localizados em zonas controladas pelo exército de Israel. Foram criados em maio, em resposta a acusações do governo de Netanyahu de desvio de ajuda em Gaza, pelo Hamas, e de fracasso da resposta humanitária da ONU no local.
De acordo com o relatório da MSF, os horários de funcionamento dos centros da GHF são "aleatórios". Os cidadãos de Gaza são avisados pelas redes sociais de que um determinado centro vai abrir. "Frequentemente estes avisos surgem durante a noite e com menos de 30 minutos" de antecedência, lê-se no documento. "Os pontos podem 'abrir' e 'fechar' em minutos."
"A GHF publica no Facebook 'rotas seguras' para os locais, ignorando que os palestinianos normalmente se deslocam no escuro e que as referências circundantes foram destruídas, tornando estas 'rotas seguras' quase impossíveis de seguir."
Os centros da MSF em Gaza estão vocacionados para prestar apenas cuidados primários, mas, desde que os centros da GHF começaram a operar, as equipas tiveram de mudar as rotinas, indica o relatório. "Habituaram-se de tal forma ao fluxo de feridos a seguir a cada distribuição que começaram a monitorizar as redes sociais da GHF -- usadas para anunciar as aberturas dos locais -- para garantir que as equipas médicas estavam a postos antes do tempo", lê-se.
Os profissionais da organização descrevem como veem multidões a subir a rua, carregando sacos para guardar os bens recolhidos. "Depois os feridos começam a chegar, quase ao mesmo tempo. Tenho pacientes com ferimentos de balas que são, literalmente, carregados nos mesmos sacos de plástico que usaram para carregar comida", relata uma responsável pela equipa de enfermagem.
“O modo como este esquema opera visa claramente retirar a dignidade às pessoas. Mesmo quem consegue obter alimentos nestes locais, corre o risco de sofrer roubos e agressões por outras pessoas famintas”, aponta a MSF, que se viu obrigada a criar um novo tipo de classificação de ferimentos -- Espancado por Outro (BBO, na sigla em inglês) -- para os casos de pessoas feridas no meio das multidões nos locais de distribuição de alimentos.
Em entrevista à Renascença no final de julho, um psicólogo português ao serviço dos Médicos Sem Fronteiras deu o seu testemunho de “pessoas a serem baleadas enquanto esperam por comida”, criticando a distribuição “mal feita” de ajuda humanitária pela GHF.
Segundo dados do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, mais de 1000 habitantes do enclave morreram à procura de ajuda e comida, em pontos de distribuição de alimentos. Os feridos, indica, ultrapassam os sete milhares.
A 13 de julho, a ONU reportava um registo de 875 mortos na recolha de comida, 674 dos quais nas imediações dos pontos de distribuição da GHF.