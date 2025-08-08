Fome em Gaza atinge "pior cenário": meio milhão de pessoas em situação de "catástrofe"

A Faixa de Gaza está já a viver o “pior cenário de fome” projetado para a região para os próximos meses, com a situação a evoluir para uma “catástrofe humanitária” em que, em média, mais de 100 crianças são diagnosticadas com desnutrição aguda, todos os dias. O alerta é feito pelo IPC (Classificação Integrada por Fases de Segurança Alimentar), uma iniciativa de 21 organizações que inclui a UNICEF e a Organização Mundial de Saúde (OMS) e que classifica a insegurança alimentar por todo o mundo em cinco fases: mínima, sob pressão, em crise, emergência e fome ou catástrofe. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Numa avaliação feita em maio, o IPC classificava a situação em Gaza entre os níveis 2 e 3, prevendo que a fome no território se alastrasse para o nível 4 até setembro.

Em atualização num relatório divulgado agora no final de julho, o índice já classifica a situação de Gaza como uma “emergência” - o nível 4 - e cerca de 470 mil palestinianos (22% da população na região) estão em situação de “fome ou catástrofe”, com 30% das crianças em estado de subnutrição. No resto do mundo, são cerca de 730 mil pessoas nesta situação, o que significa que na Faixa de Gaza estão quase 40% dos indivíduos no nível mais grave de fome. A maior parte encontra-se no Sudão, que tem uma população muito maior. A mesma previsão de setembro que o IPC diz que já foi alcançada em julho colocava 76% da população de Gaza em situação de emergência ou catástrofe - a mesma percentagem era de 56% em maio.

Segundo a definição técnica do IPC, uma área só pode ser formalmente classificada como estando em situação de fome quando 20% das famílias enfrentam falta extrema de alimentos, 30% das crianças sofrem de desnutrição aguda e pelo menos duas pessoas em cada 10 mil morrem por dia. Embora Gaza ainda não tenha sido oficialmente classificada como situação de “Catástrofe” ou “Fome”, o Comité de Revisão do IPC afirma que os critérios estão a ser rapidamente ultrapassados e que “quando a fome for declarada, será tarde demais”. Na última atualização, o IPC projetava que cerca de 71 mil crianças com menos de cinco anos sofram de fome em Gaza. Destas, mais de 14 mil sofreriam de fome severa e quase 17 mil mulheres grávidas e lactantes teriam de receber tratamentos por desnutrição. Em maio, o índice já alertava que a “expansão de operações militares na Faixa de Gaza, a persistente inabilidade de agências humanitárias chegarem às população em necessidade e o deslocamento de pessoas” faria com que o risco de fome na região “provavelmente aumentasse”.



Comida distribuída: 500 gramas por pessoa por dia De acordo com a Organização Mundial de Saúde, das 99 mortes por falta de alimentação registadas em Gaza este ano, 90 delas aconteceram no mês de julho - que incluem 35 crianças e 64 adultos. Esta tendência é explicada pela falta de alimentos a chegarem até Gaza: o indicador de Desnutrição Aguda Global (GAM) triplicou na cidade de Gaza desde junho, duplicou em Khan Younis e na zona central da Faixa de Gaza e neste momento quase uma em cada cinco crianças com menos de cinco anos apresenta sinais de desnutrição. O COGAT, o braço do exército israelita responsável pela administração dos assuntos civis nos territórios palestinianos, adianta que foram entregues em Gaza, entre maio e julho deste ano, cerca de 100 mil toneladas de comida. Pode parecer muito, mas dividido por 2,1 milhões de pessoas no espaço de três meses, dá uma média de 500 gramas de alimentos por dia. Nos meses de março e abril não foi entregue qualquer ajuda humanitária ou comida, devido ao bloqueio israelita. O IPC aponta que são necessárias pelo menos 62 mil toneladas de alimentos por mês para cobrir as necessidades básicas da população, mas nos últimos cinco meses a quantidade de comida recebida em Gaza foi sempre inferior a este número - menos de 20 mil em maio, 37 mil em junho e 42 mil toneladas em julho. Em média, numa dieta normal, um adulto consome cerca de 400 gramas por refeição - ou cerca de um quilo de comida por dia -, enquanto uma criança consome cerca de 250 gramas por refeição.

Ao escasso envio de alimentos para a região junta-se uma proibição de pesca na região que entrou em vigor a 12 de julho, a impossibilidade de cultivar e colher a própria comida e uma subida dos preços exponencial desde o início do ano: números do Programa Alimentar Mundial (WFP), uma agência da ONU, relata crescimentos do preço da farinha de 5600%, do preço do açúcar de 4600% ou do arroz de 2150% desde fevereiro. A ONU estima que seriam necessários 500 a 600 camiões de ajuda por dia para aliviar a crise - em maio do ano passado entravam em Gaza mais de 5 mil por dia -, mas a forma de distribuição de apoio humanitário piora a situação de fome na região. O secretário-geral António Guterres classificou a situação como um “pesadelo humanitário”, pedindo o alívio imediato das restrições e um cessar-fogo urgente. Ao mesmo tempo, o governo israelita de Benjamin Netanyahu continua a rejeitar a existência de fome em Gaza, afirmando que não se verifica uma “política de fome”. Apesar do bloqueio imposto desde março, Israel começou a permitir a entrada limitada de ajuda humanitária no final de maio, organizando a distribuição de ajuda humanitária através da Fundação Humanitária de Gaza (GHF), uma solução criada em resposta a acusações do governo de Netanyahu de desvio de ajuda em Gaza, pelo Hamas, e de fracasso da resposta humanitária da ONU no local. No seu relatório, divulgado na terça-feira da semana passada, o IPC alerta que, se não forem tomadas medidas urgentes, o número de mortes continuará a aumentar exponencialmente. “A falta de ação vai resultar em mortes generalizadas em grande parte da Faixa de Gaza”, avisa o índice.

"Aqui somos testemunhas de um genocídio”: O que vê um português em Gaza?