Fome em Gaza atinge "pior cenário": meio milhão de pessoas em situação de "catástrofe"





Comida distribuída: 500 gramas por pessoa por dia

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, das 99 mortes por falta de alimentação registadas em Gaza este ano, 90 delas aconteceram no mês de julho - que incluem 35 crianças e 64 adultos.

Esta tendência é explicada pela falta de alimentos a chegarem até Gaza: o indicador de Desnutrição Aguda Global (GAM) triplicou na cidade de Gaza desde junho, duplicou em Khan Younis e na zona central da Faixa de Gaza e neste momento quase uma em cada cinco crianças com menos de cinco anos apresenta sinais de desnutrição.

O COGAT, o braço do exército israelita responsável pela administração dos assuntos civis nos territórios palestinianos, adianta que foram entregues em Gaza, entre maio e julho deste ano, cerca de 100 mil toneladas de comida. Pode parecer muito, mas dividido por 2,1 milhões de pessoas no espaço de três meses, dá uma média de 500 gramas de alimentos por dia.

Nos meses de março e abril não foi entregue qualquer ajuda humanitária ou comida, devido ao bloqueio israelita.

O IPC aponta que são necessárias pelo menos 62 mil toneladas de alimentos por mês para cobrir as necessidades básicas da população, mas nos últimos cinco meses a quantidade de comida recebida em Gaza foi sempre inferior a este número - menos de 20 mil em maio, 37 mil em junho e 42 mil toneladas em julho.

Em média, numa dieta normal, um adulto consome cerca de 400 gramas por refeição - ou cerca de um quilo de comida por dia -, enquanto uma criança consome cerca de 250 gramas por refeição.