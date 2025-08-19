Menu
Igreja centenária da Suécia rebocada para novo local: a culpa é da maior mina de ferro do mundo

19 ago, 2025 - 21:55 • Reuters

Com 113 anos de história e 600 toneladas de peso, a Igreja de Kiruna foi colocada numa estrutura com 224 rodas para a viagem de 5 quilómetros. Cerca de 3.000 habitações e 6.000 residentes também serão transferidos nos próximos anos.

A emblemática Igreja de Kiruna, na Suécia, começou esta terça-feira uma inédita viagem de dois dias até à sua nova localização, numa tentativa de preservar as suas estruturas de madeira face ao afundamento do solo causado pela expansão da maior mina subterrânea de ferro do mundo.

Com 113 anos de história e 600 toneladas de peso, a igreja foi já erguida das fundações e colocada sobre um reboque especial, criado de propósito para este momento inédito, parte de um ambicioso projeto de relocalização da cidade de Kiruna que se estende ao longo de três décadas e abrange milhares de edifícios e habitantes.

A empresa estatal de mineração LKAB, responsável pela operação da mina, passou o último ano a alargar a estrada por onde passará o templo. A viagem, de cerca de 5 quilómetros, levará a igreja — considerada uma das maiores construções em madeira da Suécia e frequentemente eleita como a mais bela do país — até ao novo centro da cidade, construído de raiz.

Apesar de garantir a preservação do edifício, a mudança marcará o fim da sua permanência centenária no local original.

"De certa forma, a igreja é a alma de Kiruna, é um lugar seguro", afirmou Lena Tjarnberg, pároca da cidade. "Para mim, é um dia de alegria. Mas penso que muitas pessoas sentem também tristeza por termos de deixar este lugar", sublinhou.

Para a comunidade indígena Sami, que vive há milénios na região com as suas renas, a mudança traz sentimentos bem diferentes. Trata-se, para muitos, de mais um sinal das transformações profundas provocadas pela crescente atividade mineira.

"Esta zona é terra tradicional Sami", afirma Lars-Marcus Kuhmunen, presidente da comunidade Sami de Gabna. "Era uma área de pasto e também de nascimento das crias das renas", recorda.

Kuhmunen alertou ainda que a eventual aprovação de uma nova mina nas proximidades poderá interromper o percurso tradicional entre os pastos de verão e de inverno das renas, tornando a atividade praticamente "impossível". "Há 50 anos, o meu bisavô disse que a mina iria devorar o nosso modo de vida. E ele tinha razão", lamentou.

Uma cidade em mudanças

A deslocação da Igreja de Kiruna é apenas uma pequena parte de um vasto processo de realojamento.

Segundo a LKAB, cerca de 3.000 habitações e 6.000 residentes terão de ser transferidos. Vários edifícios públicos e comerciais estão a ser demolidos, enquanto outros, como a igreja, serão transportados inteiros. Algumas estruturas estão a ser desmontadas e reconstruídas no novo centro urbano, onde já foram edificadas centenas de casas, lojas e um novo edifício municipal.

Este movimento permitirá à LKAB — que é responsável por 80% da produção de minério de ferro da Europa — continuar a operar em Kiruna por várias décadas. Desde a década de 1890, a empresa extraiu cerca de 2 mil milhões de toneladas de minério da região, e estima-se que existam ainda mais 6 mil milhões de toneladas entre Kiruna, Svappavaara e Malmberget.

A LKAB prepara agora a abertura de uma nova mina junto à atual. Além do ferro, o depósito de Per Geijer alberga grandes quantidades de terras raras — um conjunto de 17 metais cruciais para a produção de tecnologia avançada, desde lasers a smartphones e equipamentos verdes essenciais aos objetivos climáticos da Europa.

Atualmente, a Europa depende quase totalmente da China para o fornecimento e processamento destas matérias-primas. Em março deste ano, a União Europeia classificou Per Geijer como um Projeto Estratégico, medida que visa acelerar o arranque da exploração.

Entretanto, a poucos quilómetros dali, o novo centro de Kiruna vai ganhando forma.

"A igreja é uma declaração, um símbolo desta transformação urbana", afirmou o presidente da câmara, Mats Taaveniku. "Neste momento estamos a meio do caminho. Faltam-nos ainda 10 anos para concluir a mudança do resto da cidade."

