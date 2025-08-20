O tamanho importa? África apoia campanha para ficar maior nos mapas

20 ago, 2025 - 18:42 • João Pedro Quesado
A União Africana é a mais recente apoiante da campanha “Correct The Map” (Corrigir o Mapa), uma coligação que pretende convencer governos e organizações internacionais a trocar de mapas para representar de forma fiável o continente de África.
Os mapas são representações complexas da Terra. Não só são políticos — tanto nas fronteiras como nos nomes utilizados, como sublinhou Donald Trump quando quis mudar o nome do Golfo do México para “Golfo da América” —, como obrigam a escolhas para projetar a superfície de uma esfera num plano.
O mapa mais conhecido, utilizado por governos e manuais escolares, é a projeção de Mercator, desenhada pelo geógrafo flamengo Gerardus Mercator, em 1569. Foi já no século XVIII que se tornou o mapa padrão na navegação marítima, devido à representação dos meridianos e paralelos como linhas retas.
No entanto, essa opção pela facilidade de navegação leva à distorção do tamanho dos continentes. Os continentes perto dos pólos, como a América do Norte e a Gronelândia, aparecem maiores, enquanto a África e a América do Sul, por onde passa a linha do Equador, ficam reduzidos face à realidade.
Essa perceção, que foi aumentando ao longo do século XX, levou à procura de outras projeções, chamadas de projeções equivalentes — devido à intenção de manter a área constante em toda a representação, e assim reduzir a distorção. Talvez nunca essa procura tenha tido tanta exposição pública como quando fez parte de um episódio da série “The West Wing” (“Os Homens do Presidente”, em português), visto por mais de 18 milhões de pessoas, em que a fictícia “Organização de Cartógrafos para a Igualdade Social” vai à Casa Branca apresentar uma nova projeção para os mapas.
A campanha apoiada pela União Africana não inverte Norte e Sul nos mapas, mas aproxima o tamanho relativo dos continentes da realidade. A intenção é mudar para a projeção “Equal Earth”, criada em 2018, que mostra os continentes de forma mais precisa, sem distorcer as regiões dos pólos Norte e Sul — como é o caso da projeção Gall-Peters mostrada na série “The West Wing”.
“Pode parecer que é apenas um mapa, mas na verdade não é”, afirmou à Reuters Selma Malika Haddadi, representante da União Africana, para quem a projeção de Mercator alimenta uma impressão falsa de que a África é “marginal”, apesar de ser o segundo maior continente do mundo em termos de área — com mais de 30 milhões de quilómetros quadrados, é mais que a soma das áreas dos Estados Unidos da América, China, Índia, México, Peru, França, Espanha, Papua Nova Guiné, Suécia, Japão, Alemanha, Noruega, Itália, Nova Zelândia, Nepal, Bangladesh e Grécia.
A Gronelândia é o exemplo mais utilizado para mostrar a distorção da projeção de Mercator. Enquanto nos mapas habituais tem um tamanho parecido com o de África, a região autónoma da Dinamarca é cerca de 14 vezes mais pequena que o continente africano: 2,1 milhões de quilómetros quadrados contra os mais de 30 milhões de quilómetros de área de África.
Haddadi acrescentou ainda que a campanha alinha-se com o objetivo da União Africana de “reclamar o lugar de direito da África no palco global”.
“O atual tamanho do mapa de África está errado”, disse à Reuters a diretora de uma das organizações responsáveis pela campanha para a mudança dos mapas, apontando-os como “a mais longa campanha de desinformação do mundo”.
A campanha passa também por mudar os mapas das salas de aula africanas. “Estamos ativamente a trabalhar para promover um currículo onde a projeção Equal Earth é o principal padrão em todas as salas de aula”, afirmou a fundadora de outra das organizações, a Speak Up Africa.
A projeção de Mercator continua a ter uma utilização alargada. Apesar disso, o Google Maps deixou de utilizar essa projeção, no site para computador, em 2018, mudando para um globo de três dimensões. Contudo, a aplicação móvel continua a ter como padrão o mapa com a projeção de Mercator.
A petição da campanha “Correct The Map” pede especificamente às Nações Unidas e à BBC para adotar a projeção Equal Earth nas notícias, relatórios, mapas e dados, acreditando que estas conseguem influenciar outras instituições a mudar os mapas utilizados.
O Banco Mundial disse à Reuters que já utiliza as projeções Equal Earth, assim como a semelhante Winkel-Tripel, para mapas estáticos, e que está a retirar a projeção de Mercator dos mapas online. A NASA também já o fez, em mapas com dados do clima, por exemplo.