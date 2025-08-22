ONU declara oficialmente fome em Gaza

A ONU declarou esta sexta-feira oficialmente fome na cidade de Gaza, a primeira situação deste género a atingir o Médio Oriente, depois de os especialistas terem alertado que 500.000 pessoas se encontravam numa situação catastrófica.

O Quadro Integrado de Classificação da Segurança Alimentar (IPC, sigla em inglês), um organismo da ONU com sede em Roma, confirmou que a situação de fome estava em curso em Gaza e que deverá estender-se a Deir el-Balah e Khan Yunis até ao final de setembro.

A declaração foi feita após meses de alertas sobre uma situação de fome no território palestiniano devastado por uma ofensiva de Israel desde outubro de 2023.

O que significa este alerta?

Classificar a fome como um estado de alerta significa que a categoria mais extrema é acionada, e isso só ocorre quando três limiares críticos – privação extrema de alimentos, desnutrição aguda e mortes relacionadas com a fome – são ultrapassados, explica o IPC no seu comunicado. E esses critérios foram alcançados.

O nível mais grave da classificação, a Fase 5, foi então decretado para a cidade de Gaza e áreas circundantes, que passam assim a estar em insegurança alimentar aguda, o que faz aumentar a pressão sobre Israel para que permita o envio de mais ajuda humanitária ao enclave palestiniano devastado pela guerra.

De resto, o documento refere que “não deve restar qualquer dúvida de que é necessária uma resposta imediata e em larga escala”.

Fome em Gaza pode ser travada?

O relatório refere ainda que a fome em Gaza é “inteiramente provocada pelo homem”, mas pode ser “travada e revertida”, se houver uma ação rápida. Tão rápida que evite que as condições de fome se espalhem, nas próximas semanas, da província de Gaza para as províncias de Deir Al Balah e Khan Younis.

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a UNICEF, o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PAM) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) destacam, por seu lado, a extrema urgência de uma resposta humanitária imediata e em larga escala. As agências estão também profundamente preocupadas com a ameaça de uma ofensiva militar na Cidade de Gaza e qualquer escalada do conflito, que teria consequências ainda mais devastadoras para os civis onde a fome já existe.

Crianças doentes e desnutridas, idosos e pessoas com deficiência podem não conseguir fugir.