Bolsonaro começa a ser julgado por plano golpista. O que está em causa?

Bolsonaro está a ser julgado, porquê?

Bolsonaro, que comandou os destinos do Brasil entre 2019 e 2022, é acusado de ter participado num plano para anular o resultado eleitoral e impedir a posse de Lula da Silva.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o ex-presidente teria participado numa conspiração que incluía um plano para envenenar Lula e o seu vice-presidente, bem como assassinar o juiz Alexandre de Moraes, que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2022 e que agora lidera este julgamento no STF.

Embora negue ter tentado subverter a democracia brasileira, Bolsonaro admitiu em depoimento que participou em reuniões onde se discutiram formas de reverter o resultado eleitoral.

O ex-presidente do Brasil enfrenta cinco acusações formais:

Participação em organização criminosa armada;

Tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Danos ao património público;

Danos a bens culturais protegidos.

Os advogados de Jair Bolsonaro sustentam que o seu cliente é inocente de todas as acusações.

As acusações estão ainda relacionadas com os violentos protestos de janeiro de 2023, quando milhares de apoiantes do ex-presidente invadiram e vandalizaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o próprio Supremo Tribunal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, num episódio comparado à invasão do Capitólio nos EUA em 2021.

O que acontece a seguir no julgamento?

O julgamento será conduzido por um painel de cinco juízes do STF, que deverão emitir os seus veredictos entre os dias 2 e 12 de setembro.

O relator do processo é o juiz Alexandre de Moraes - alvo de sanções dos Estados Unidos -, acompanhado por outros quatro magistrados, incluindo Cristiano Zanin, antigo advogado de Lula, e Flávio Dino, ex-ministro da Justiça do atual governo.

Os dois juízes indicados por Bolsonaro durante o seu mandato não integram este painel.