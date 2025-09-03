Carruagens para Mercedes e sofás rosa. O que tem o comboio blindado de Kim Jong-un?

03 set, 2025 - 06:30 • Reuters
O líder norte-coreano. Kim Jong-un. chegou a Pequim na terça-feira a bordo do seu famoso comboio blindado verde para assistir ao desfile militar de Xi Jinping, como parte das comemorações do 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico.
O meio de transporte é lento, mas um marco de tradição da Coreia do Norte que é utilizado pela família Kim há décadas.
Em comparação com a frota envelhecida de aeronaves de passageiros da Coreia do Norte, os comboios à prova de balas oferecem um espaço mais seguro e confortável para uma grande comitiva, guardas de segurança, comida e comodidades, além de um lugar para discutir agendas antes das reuniões, dizem os especialistas.
Desde que se tornou líder norte-coreano no final de 2011, Kim usou o comboio para visitar a China, o Vietname e a Rússia.
Não está claro quantos comboios os líderes norte-coreanos utilizaram ao longo dos anos, mas Ahn Byung-min, um especialista sul-coreano em transporte ferroviário norte-coreano, afirmou que foram necessários vários comboios por razões de segurança.
Ahn referiu que estes comboios têm entre 10 e 15 carruagens cada, algumas das quais são utilizadas exclusivamente pelo líder, incluindo um quarto, enquanto outras transportam guardas de segurança e uma equipa médica.
Os comboios costumam ter também espaço para o gabinete de Kim, equipamentos de comunicação, um restaurante e carruagens para dois Mercedes blindados.
Fotografias divulgadas pela comunicação social estatal na terça-feira mostraram Kim, acompanhado por altos responsáveis, a fazer uma pausa para fumar junto a uma carruagem verde adornada com brasões e detalhes dourados, e sentado num gabinete com painéis de madeira, em frente a um grande brasão dourado e ladeado pela bandeira norte-coreana.
Sobre a secretária de Kim, havia um portátil com detalhes dourados, vários telefones, a sua caixa de cigarros e garrafas com líquidos azuis ou transparentes. As janelas estavam decoradas com cortinas azuis e douradas.
Um vídeo divulgado em 2018 pela televisão estatal norte-coreana mostrou Kim a reunir-se com altos funcionários chineses numa ampla carruagem, rodeado por sofás cor-de-rosa.
Em 2020, imagens da televisão estatal mostraram Kim a apanhar um comboio para visitar uma zona atingida por um tufão, revelando um vislumbre de uma carruagem decorada com iluminação em forma de flor e cadeiras com tecido de padrão zebra.
No livro Orient Express, de 2002, o oficial russo Konstantin Pulikovsky descreveu uma viagem de três semanas a Moscovo com Kim Jong-il, pai e antecessor de Kim Jong-un.
Nesse comboio, caixas de vinho Bordeaux e Beaujolais foram trazidas de Paris, assim como lagostas vivas, de acordo com o livro.
Quando Kim Jong-un apanhou o comboio para a Rússia, incluindo em 2023 para uma cimeira com o presidente Vladimir Putin, as rodas tiveram de ser reajustadas numa estação fronteiriça, porque os dois países utilizam bitolas ferroviárias diferentes, explicou Ahn.
Embora não haja essa necessidade na China, uma locomotiva chinesa puxa o comboio quando este cruza a fronteira, pois um maquinista local conhece o sistema ferroviário e a sinalização, disse Kim Han-tae, um ex-maquinista sul-coreano que escreveu um livro sobre as ferrovias norte-coreanas.
Para viajar para cimeiras anteriores com Xi, a sequência de carruagens especialmente equipadas de Kim era geralmente puxada por locomotivas verdes DF11Z, fabricadas na China e ostentando o emblema da estatal China Railway Corporation, com pelo menos três números de série diferentes, segundo uma análise de imagens da comunicação social.
Ahn observou que os números de série eram 0001 ou 0002, sugerindo que a China estava a disponibilizar locomotivas reservadas para os mais altos dirigentes.
Uma locomotiva DF11Z com número de série 0003 chegou à estação de Pequim na terça-feira, puxando mais de 20 carruagens com a bandeira nacional norte-coreana e o respetivo emblema dourado.
Acopladas ao comboio verde-escuro norte-coreano estavam seis carruagens chinesas com duas listas amarelas brilhantes, que, segundo Ahn, possivelmente transportavam autoridades chinesas que receberam Kim quando este cruzou a fronteira.
Quando Kim viajou pela China para a sua cimeira de 2019 com o presidente dos EUA, Donald Trump, no Vietname, o seu comboio foi puxado por uma locomotiva vermelha e amarela com o logótipo ferroviário nacional da China.
O comboio pode atingir velocidades de até 80 km/h na rede chinesa, em comparação com um máximo de cerca de 45 km/h nas linhas norte-coreanas, afirmou Ahn.
O líder fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, avô de Kim, viajou para o estrangeiro de comboio com regularidade durante o seu governo até à sua morte, em 1994.
Kim Jong-il utilizou exclusivamente comboios para visitar a Rússia três vezes, incluindo uma viagem de 20.000 km até Moscovo em 2001.
Morreu de um alegado ataque cardíaco no final de 2011 enquanto viajava num dos seus comboios, e a carruagem está atualmente exposta no seu mausoléu.
O comboio tem sido um elemento central da propaganda estatal sobre as longas viagens da família Kim para contactar o povo norte-coreano em todo o país.
Em 2022, a televisão estatal mostrou Kim Jong-un a realizar aquilo a que chamou uma “exaustiva viagem de comboio” pela Coreia do Norte para inspecionar plantações de milho e promover uma “utopia comunista”.