Carruagens para Mercedes e sofás rosa. O que tem o comboio blindado de Kim Jong-un?

Em 2020, imagens da televisão estatal mostraram Kim a apanhar um comboio para visitar uma zona atingida por um tufão, revelando um vislumbre de uma carruagem decorada com iluminação em forma de flor e cadeiras com tecido de padrão zebra.

No livro Orient Express, de 2002, o oficial russo Konstantin Pulikovsky descreveu uma viagem de três semanas a Moscovo com Kim Jong-il, pai e antecessor de Kim Jong-un.

Nesse comboio, caixas de vinho Bordeaux e Beaujolais foram trazidas de Paris, assim como lagostas vivas, de acordo com o livro.

Como é que o comboio atravessa fronteiras?

Quando Kim Jong-un apanhou o comboio para a Rússia, incluindo em 2023 para uma cimeira com o presidente Vladimir Putin, as rodas tiveram de ser reajustadas numa estação fronteiriça, porque os dois países utilizam bitolas ferroviárias diferentes, explicou Ahn.

Embora não haja essa necessidade na China, uma locomotiva chinesa puxa o comboio quando este cruza a fronteira, pois um maquinista local conhece o sistema ferroviário e a sinalização, disse Kim Han-tae, um ex-maquinista sul-coreano que escreveu um livro sobre as ferrovias norte-coreanas.

Para viajar para cimeiras anteriores com Xi, a sequência de carruagens especialmente equipadas de Kim era geralmente puxada por locomotivas verdes DF11Z, fabricadas na China e ostentando o emblema da estatal China Railway Corporation, com pelo menos três números de série diferentes, segundo uma análise de imagens da comunicação social.

Ahn observou que os números de série eram 0001 ou 0002, sugerindo que a China estava a disponibilizar locomotivas reservadas para os mais altos dirigentes.

Uma locomotiva DF11Z com número de série 0003 chegou à estação de Pequim na terça-feira, puxando mais de 20 carruagens com a bandeira nacional norte-coreana e o respetivo emblema dourado.

Acopladas ao comboio verde-escuro norte-coreano estavam seis carruagens chinesas com duas listas amarelas brilhantes, que, segundo Ahn, possivelmente transportavam autoridades chinesas que receberam Kim quando este cruzou a fronteira.

Quando Kim viajou pela China para a sua cimeira de 2019 com o presidente dos EUA, Donald Trump, no Vietname, o seu comboio foi puxado por uma locomotiva vermelha e amarela com o logótipo ferroviário nacional da China.

O comboio pode atingir velocidades de até 80 km/h na rede chinesa, em comparação com um máximo de cerca de 45 km/h nas linhas norte-coreanas, afirmou Ahn.

Quem pode entrar nestes comboios?

O líder fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, avô de Kim, viajou para o estrangeiro de comboio com regularidade durante o seu governo até à sua morte, em 1994.

Kim Jong-il utilizou exclusivamente comboios para visitar a Rússia três vezes, incluindo uma viagem de 20.000 km até Moscovo em 2001.

Morreu de um alegado ataque cardíaco no final de 2011 enquanto viajava num dos seus comboios, e a carruagem está atualmente exposta no seu mausoléu.

O comboio tem sido um elemento central da propaganda estatal sobre as longas viagens da família Kim para contactar o povo norte-coreano em todo o país.

Em 2022, a televisão estatal mostrou Kim Jong-un a realizar aquilo a que chamou uma “exaustiva viagem de comboio” pela Coreia do Norte para inspecionar plantações de milho e promover uma “utopia comunista”.