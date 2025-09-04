Desfile militar da China revela lobos robóticos, canhões laser e mísseis hipersónicos

A Praça Tiananmen, em Pequim, foi o palco escolhido por Xi Jinping para mostrar as novas armas da China durante um desfile militar com o objetivo de assinalar o 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

Antes de serem libertadas mais de 80 mil "pombas da paz", Pequim decidiu demonstrar o seu poder militar com Vladimir Putin e Kim Jong-un, líderes da Rússia e Coreia do Norte, e mais 20 chefes de Estado na plateia a assistir.

O espetáculo que teve mais de 50 mil pessoas a assistir incluiu "lobos robóticos", bombardeiros e um drone de ataque chamado de "Fiel Escudeiro", capaz de voar ao lado de caças tripulados e novos mísseis hipersónicos nunca antes vistos.

Aqui estão algumas das armas que o Exército de Libertação Popular da China exibiu publicamente de forma rara.