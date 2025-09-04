Desfile militar da China revela lobos robóticos, canhões laser e mísseis hipersónicos

04 set, 2025 - 06:30 • Diogo Camilo e Reuters
A Praça Tiananmen, em Pequim, foi o palco escolhido por Xi Jinping para mostrar as novas armas da China durante um desfile militar com o objetivo de assinalar o 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.
Antes de serem libertadas mais de 80 mil "pombas da paz", Pequim decidiu demonstrar o seu poder militar com Vladimir Putin e Kim Jong-un, líderes da Rússia e Coreia do Norte, e mais 20 chefes de Estado na plateia a assistir.
O espetáculo que teve mais de 50 mil pessoas a assistir incluiu "lobos robóticos", bombardeiros e um drone de ataque chamado de "Fiel Escudeiro", capaz de voar ao lado de caças tripulados e novos mísseis hipersónicos nunca antes vistos.
Aqui estão algumas das armas que o Exército de Libertação Popular da China exibiu publicamente de forma rara.
A China revelou mísseis com capacidade nuclear que podem ser lançados a partir do mar, terra e ar em conjunto, sendo esta a primeira vez que exibe a sua “tríade” de capacidades nucleares prontas para utilização.
Entre eles estava o míssil de longo alcance lançado pelo ar Jinglei-1, o míssil intercontinental lançado por submarino Julang-3 e os mísseis intercontinentais terrestres Dongfeng-61 (DF-61) e Dongfeng-31 – armas que, segundo a agência noticiosa Xinhua, são o “trunfo estratégico” da China para salvaguardar a soberania e a dignidade do país.
O Dongfeng-5C (DF-5C), exibido na quarta-feira, é a versão mais recente de um programa de mísseis iniciado pela China na década de 1970. O míssil é alimentado por combustível líquido e capaz de lançar várias ogivas independentes sobre um único alvo, podendo chegar até aos Estados Unidos a partir do norte da China.
O desfile contou com mísseis hipersónicos anti-navios que a China já testou anteriormente contra réplicas de porta-aviões norte-americanos. Entre eles estavam o Yingji-19, Yingji-17 e Yingji-20.
Outros mísseis apresentados incluíram mísseis de cruzeiro – Changjian-20A, Yingji-18C, Changjian-1000 – e outros mísseis hipersónicos de médio alcance como o Yingji-21, Dongfeng-17 e Dongfeng-26D - mais conhecido como "Destruidor de Guam" -, que, segundo os meios de comunicação estatais chineses, estavam equipados com “capacidades de combate em todas as condições meteorológicas”.
A China tem vindo a desenvolver armas de laser como defesa contra ataques de drones. A gama completa dos seus sistemas antidrone exibidos no desfile incluiu uma arma de mísseis, canhões de laser de alta energia e armas de micro-ondas de alta potência.
Os meios de comunicação estatais afirmaram que isso representava uma “tríade” nos sistemas antidrone do Exército de Libertação Popular.
Entre essas armas está o canhão a laser LY-1 - um laser gigante promovida como a "mais potente do mundo" e que tem como principal missão ser um sistema de defesa de navios.
Há ainda uma nova geração de caças furtivos que incluem os modelos J-20 e J-35.
Durante o desfile militar, a China exibiu drones capazes de operar debaixo de água e no ar, incluindo drones que podem ser usados para reconhecimento e ataques a alvos.
Entre eles o drone furtivo GJ-11, apelidado de "Fiel Escudeiro", que é capaz de voar ao lado de caças tripulados ou ser usado como apoio em ataques aéreos.
Foram também apresentados helicópteros não tripulados concebidos para serem lançados a partir de navios.
Além dos drones aéreos convencionais, a China mostrou ainda no seu desfile "lobos robóticos" que, segundo especialistas, poderão ser usados em tarefas de reconhecimento ou na procura por soldados inimigos.
Os sistemas baseados no mar incluíram submarinos, embarcações de superfície e um sistema de colocação de minas.
Alguns dos drones apresentados estavam equipados com inteligência artificial, além de sistemas não tripulados como o submarino gigante AJX-002, outro drone subaquático XLUUV com 20 metros de comprimento que poderá realizar missões de vigilância e reconhecimento.