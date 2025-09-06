O que acontece no cérebro quando mudamos de opinião?

Imagine um concurso televisivo em que o apresentador pede ao concorrente para escolher, aleatoriamente, uma de três opções: A, B ou C.

Depois de o concorrente escolher, digamos, a opção B, o apresentador revela que uma das opções restantes (por exemplo, C) não contém o prémio. Na fase final, o concorrente é questionado se quer mudar de opinião e escolher a opção que resta, A, ou manter a sua escolha original, B.

Conhecido como o problema de Monty Hall, em homenagem a um apresentador de um concurso televisivo americano, este famoso enigma tem entretido matemáticos durante décadas. Mas também pode ensinar-nos algo sobre o funcionamento da mente e do cérebro humanos.

Porque é que algumas pessoas decidem mudar de opinião enquanto outras mantêm a sua primeira escolha? O que faria e o que poderá a sua escolha revelar sobre a sua mente?

Escolher quando devemos mudar

A investigação sobre mudanças de opinião utiliza o conceito de “metacognição” para explicar quando e como estas mudanças ocorrem. De forma geral, metacognição refere-se aos processos psicológicos e biológicos que nos informam sobre quão bem estamos a executar uma determinada tarefa.

De certo modo, a metacognição é aquela voz interior que nos diz se estamos no caminho certo ou se devemos esforçar-nos mais.

Intuitivamente, as mudanças de opinião podem ser desencadeadas por baixa confiança na escolha inicial. No entanto, a análise a uma investigação sobre mudanças de opinião em diferentes tipos de decisões mostrou que as pessoas mudam de opinião menos vezes do que se poderia pensar. Isto é surpreendente, tendo em conta a frequência com que nos sentimos inseguros em relação às nossas escolhas.

Por outro lado, quando as pessoas decidem mudar de opinião, isso tende a ser vantajoso. Esta capacidade de avaliar com precisão se devemos mudar de opinião é designada por sensibilidade metacognitiva.

A investigação mostrou que as pessoas costumam tomar melhores decisões sobre se devem mudar de opinião quando estão sob pressão de tempo.

Compreender melhor como decidimos mudar de opinião pode levar a formas de treinar a mente para fazer escolhas mais acertadas.

O cérebro mostra quando vamos mudar de opinião

Outra questão interessante sobre as mudanças de opinião é: quando é que as pessoas decidem mudar? A resposta parece óbvia, já que só se pode mudar de opinião depois de ter feito a primeira escolha.

Para explorar mais este processo, investigadores mediram a atividade cerebral das pessoas antes mesmo de tomarem a decisão inicial, numa tarefa laboratorial que envolvia responder a perguntas sobre imagens em movimento num ecrã. Foi possível prever mudanças de opinião segundos antes de acontecerem.

Estas descobertas sugerem que a atividade cerebral que prevê mudanças de opinião pode ser aproveitada para melhorar a qualidade das escolhas iniciais, evitando a necessidade de mudar de opinião mais tarde. Treinos com base nesta atividade cerebral podem ajudar profissionais em áreas sensíveis, como a saúde ou a defesa, a tomar melhores decisões.

Porque não mudamos de opinião mais vezes?

A investigação em metacognição oferece provas robustas de que mudar de opinião tende a melhorar os resultados. Então, porque é que as pessoas são tão relutantes em fazê-lo?

Existem, pelo menos, duas razões possíveis. Em primeiro lugar, decidir mudar de opinião implica, normalmente, um esforço cognitivo adicional para analisar a qualidade da escolha inicial. Nem todas as decisões justificam esse esforço e, na maioria dos casos, as escolhas do dia a dia podem ser “suficientemente boas”, mesmo que não perfeitas.

Por exemplo, escolher uma marca errada de refrigerante com sabor a laranja provavelmente não terá um impacto significativo no nosso bem-estar. Na verdade, estudos de consumo mostram que os compradores tendem a relatar maior satisfação com os produtos quando lhes são oferecidas menos opções – um fenómeno conhecido como o paradoxo da escolha. Isto sugere que ter mais opções e, consequentemente, maior oportunidade para mudar de opinião pode ser cognitivamente mais exigente.

Em segundo lugar, mudanças frequentes de opinião podem sinalizar traços de personalidade pouco desejáveis socialmente. Relações interpessoais significativas e gratificantes dependem da capacidade deprever e confiar nas ações de outra pessoa.

Mudanças erráticas e frequentes de opinião podem afetar negativamente as relações e as pessoas podem evitá-las para melhorar a sua integração social.

O futuro das mudanças de opinião

A ciência sobre mudanças de opinião é um campo de investigação entusiasmante e em rápido desenvolvimento.

No futuro, este campo poderá concentrar-se na identificação de marcadores específicos de atividade cerebral que indiquem mudanças corretas subsequentes. Se forem encontrados marcadores fiáveis e válidos, poderão ser utilizados para ajudar as pessoas a tornarem-se especialistas em saber quando devem mudar de opinião, de forma a obter melhores resultados profissionais e sociais.

Ah, e voltando ao problema de Monty Hall: se alguma vez se deparar com esta escolha num concurso televisivo, deve definitivamente mudar de opinião. Neste cenário, por razões matemáticas, trocar a escolha inicial duplicará as tuas hipóteses de ganhar.