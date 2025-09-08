"A sociedade em Israel está doente", diz especialista em stress pós-traumático

Mais de 700 dias após os ataques do Hamas a Israel, de 7 de outubro de 2023, a Renascença conversou com um dos principais especialistas israelitas em stress pós-traumático. Segundo Tuly Flint, a sociedade precisa parar e viver um período de luto por tudo o que aconteceu.

Tuly Flint também é ativista e membro de diversos grupos pacifistas como os “Combatentes pela Paz”, “Soldados pelos Reféns” e “Silêncio É Crime”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As suas posições são críticas ao Governo liderado pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. “A sociedade está doente e não há ninguém em quem se apoiar”, diz o especialista em entrevista exclusiva à Renascença.

Por que é que acredita que há neste momento um recorde de suicídios entre os soldados que regressam da Faixa de Gaza?

Antes de tudo, é preciso dizer que não se trata de um recorde do número de suicídios simplesmente. É um recorde que está relacionado diretamente com guerra, não apenas com questões mentais. Pessoas que deixam cartas de despedida em que expressam isso abertamente. Um cidadão hoje que retorna após cumprir o serviço militar encontra um país desmantelado e, ao mesmo tempo, já tem uma carta de novo recrutamento no bolso. Ele sabe que, ainda que venha a reestruturar o seu trabalho e relações pessoais, ele será chamado novamente para voltar à Faixa de Gaza por, digamos, mais três meses.

E você acha que o Estado de Israel faz o suficiente para tratar essas pessoas que regressam de Gaza?

Definitivamente não. Eu estou com os soldados que apoiam expressamente o fim da guerra e a libertação dos reféns. Enquanto esta guerra não terminar, o próprio país não tem os meios. Assim como as pessoas, o país também está “derrubado”. Há processos paralelos entre os cidadãos e o Estado.

E você acredita que o fim da guerra pode resolver isso?

Sim, o fim da guerra vai permitir ao país parar e estabelecer meios para entender a quantidade de feridos e traumatizados. Falamos de números que variam entre 30 mil a 50 mil pessoas. E há questões adicionais; por exemplo, para cada indivíduo com stress pós-traumático há um parceiro ou parceira, filhos, colegas de trabalho. É uma doença infeciosa.