Ativistas da Flotilha para Gaza estiveram a festejar em Ibiza? É falso

Devido à desinformação em que se viu envolvida, a ativista publicou também um esclarecimento sobre as imagens que circulam nas redes e em alguns media espanhóis ligados à extrema-direita.

Além deste desmentido, a organização da flotilha disponibiliza um mapa das rotas e da localização atual da maior parte das embarcações, cuja informação atesta que a frota humanitária fez paragens em Maiorca e Menorca, mas não em Ibiza. Estes dados são públicos e podem ser confirmados através das plataformas de monitorização de tráfego marítimo.

Esta é também a conclusão de vários verificadores espanhóis como a Verifica RTVE, a EFE Verifica e a Pandemia Digital e pelo Polígrafo, em Portugal.





A Lusa Verifica enviou algumas questões ao presidente do Chega, nomeadamente sobre qual a origem da informação que levou à afirmação que fez na CNN, mas não obteve respostas.

Já o deputado Rui Paulo Sousa assume que partilhou "a informação" que viu partilhada "através de publicações efetuadas no X, onde podemos ver uma das ativistas dos barcos da flotilha numa festa supostamente em Ibiza.".

Como exemplos, o deputado do Chega partilhou capturas de ecrã de três publicações com o vídeo enganador do Mediterráneo Digital, duas delas oriundas de contas conhecidas pelos conteúdos desinformativos e de ódio que partilham quase diariamente em Portugal e em Espanha.

Quanto ao deputado da IL, já publicou um "desmentido oficial" no X, onde assume parte do erro.

"Em debate com a Joana Mortágua, referi que a embarcação fez uma paragem técnica em Ibiza e parte dos passageiros aproveitou para ir ou fazer uma festa. Errei. Na verdade foi em Menorca, que também faz parte das Baleares, mas de facto não é Ibiza. Jamais usaria tal informação sem a confirmar primeiro, coisa que fiz. Não creio que o OkDiario seja um projeto sionista, pelo que só posso tomar por verdade o que aqui foi noticiado."

Questionado pela Lusa Verifica, Mário Amorim Lopes explica que apenas leu e pretendia referir-se a um artigo do jornal espanhol Ok Diario. "Eu não falei de vídeo nenhum. Usei essa notícia como referência para o que disse, enganei-me foi na ilha balear - foi Menorca e não Ibiza. Mas a notícia é taxativa, "festa em rua de Menorca", se é "fake news" do OkDiario, então há que fazer "fact check" ao OkDiario.".

No entanto, o artigo referido refere uma alegada festa numa "cala" de Menorca, que se traduz para enseada e não rua ("calle" em castelhano) e também não ilustra qualquer festejo. Dos vídeos anexos ao artigo um já não está disponível e reportava-se à partida de Barcelona, e o que ainda lá está, retirado do X, mostra apenas a ativista Ana Alcalde a bordo de um dos barcos, a explicar que há uma tripulante que canta bem e outro que toca e que isso ajuda a animar a tripulação naqueles momentos de escala técnica.





É falso que os ativistas da Flotilha Global Sumud, uma iniciativa humanitária que segue em direção à Faixa de Gaza, tenham aproveitado uma escala técnica nas ilhas Baleares para irem a festas noturnas em Ibiza ou em qualquer outra ilha. Não existem registos de festas desse tipo e os vídeos partilhados nas redes são de uma iniciativa realizada ainda em Barcelona, antes da partida da frota com mais de duas dezenas de embarcações atualmente ancoradas na Tunísia.