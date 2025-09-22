Quantos países já reconheceram a Palestina? Veja o mapa onde Portugal entrou no domingo

A declaração de Paulo Rangel este domingo em Nova Iorque fez de Portugal o 151.º Estado-membro das Nações Unidas a reconhecer o Estado da Palestina, proclamado pela Organização de Libertação da Palestina a 15 de novembro de 1988. A entrada de Portugal neste grupo de países — onde também está, desde 2013, o Vaticano — faz parte de um movimento mais recente dos países ocidentais, entre os quais o reconhecimento da Palestina era, até 2024, muito limitado. Nesse ano, Espanha, Irlanda, Noruega e Eslovénia reconheceram a Palestina. No primeiro mês e meio de existência da Palestina, 82 países reconheceram imediatamente o novo Estado. A maioria são países africanos — incluindo o Sahara Ocidental, reconhecido por apenas 44 países da ONU —, mas a região da Ásia-Pacífico, onde se integra a China, também contribuiu para um reconhecimento rápido do país. Na Europa, apenas os países de Leste o fizeram, incluindo a Rússia.

O número de países a reconhecer a Palestina ainda vai aumentar este ano. França e Malta devem formalizar esse passo esta segunda-feira, primeiro dia da Assembleia Geral das Nações Unidas, além de se esperar o mesmo de Andorra, Luxemburgo e San Marino. A Bélgica também prometeu reconhecer o Estado palestiniano nesta Assembleia Geral da ONU, mas com a condição de serem libertados os restantes reféns do Hamas.