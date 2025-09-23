Trump critica ONU por não ajudar a acabar "sete guerras" e queixa-se das escadas rolantes

Perante silêncios e tosses audíveis durante um discurso prolongado, o Presidente dos EUA abordou a necessidade de "trabalhar juntos para confrontar algumas das maiores ameaças", gabando-se de seguida de os Estados Unidos terem "muitas" armas nucleares.

"Tal como fiz no meu primeiro mandato, fiz minha prioridade conter estas armas, começando com o Irão. A minha posição é muito simples, o principal patrocinador de terrorismo no mundo nunca pode ter a arma mais perigosa", declarou Trump, depois de afirmar ter enviado uma carta ao líder supremo do Irão a prometer "cooperação total" em troca da suspensão do programa nuclear.

"A resposta do regime foi continuar as ameaças constantes aos seus vizinhos e aos interesses dos EUA naquela região, e alguns grandes países que estão perto", afirmou o atual inquilino da Casa Branca, descrevendo depois a operação de bombardeamento às instalações nucleares do Irão, cujos resultados são ainda pouco conclusivos.

Imigração vai ser “a morte da Europa Ocidental”

Um dos temas mais recorrentes do discurso norte-americano nas Nações Unidas foi a imigração.

“É tempo de acabar a experiência das fronteiras abertas”, declarou, após dizer que em Londres há “um terrível presidente de câmara” e a capital do Reino Unido vai adotar “a lei Sharia” — atirando que “a imigração e ideias suicidas sobre energia vão ser a morte da Europa Ocidental”.

“Têm que a terminar agora”, disse sobre “a experiência das fronteiras abertas”, exaltando depois “ser muito bom nestas coisas”. Trump sublinhou depois o sucesso da sua política de “deter e deportar toda a gente que atravessasse a fronteira — e remover estrangeiros ilegais” para parar os atravessamentos do México para os EUA.

Os avisos para a Europa continuaram: “Se não param as pessoas que nunca viram antes, que não têm nada em comum convosco, o vosso país vai falhar. Sou Presidente dos Estados Unidos, mas preocupo-me com a Europa. Amo a Europa, amo o povo da Europa. E odeio vê-la a ser devastada pela energia e imigração, esse monstro de duas caudas que destrói tudo no seu caminho”.