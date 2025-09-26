Quantos anos tem uma semana com Trump? Sem filtros na ONU, guerra ao paracetamol e caso Kimmel

Esta foi uma semana intensa para Donald Trump – e para qualquer pessoa que acompanhe as notícias relativos ao Presidente dos EUA. Houve decisões polémicas no campo da saúde, declarações incendiárias sobre imigração, segurança internacional e figuras públicas.

Trump ataca a ONU e prevê o fim da Europa Ocidental

De passagem pela Assembleia Geral das Nações Unidas, Donald Trump aproveitou a tribuna para atacar a organização, promover políticas internas e advertir a Europa sobre os perigos da imigração.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O Presidente dos EUA acusou a ONU de financiar a entrada de imigrantes ilegais no país e desvalorizou o papel da organização nos conflitos internacionais. "Tudo o que parecem fazer é escrever uma carta muito veemente e depois nunca seguem essa carta", disse, considerando que as Nações Unidas "não resolvem a guerra".

No mesmo discurso, afirmou ter terminado "sete guerras intermináveis" em apenas sete meses e sugeriu que os Estados Unidos estão prontos para impor novas sanções à Rússia, apelando também a uma postura semelhante por parte da Europa.

Paracetamol e autismo: campanha polémica contra medicamentos e vacinas

Trump e o secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr., lançaram uma campanha contra o uso de paracetamol na gravidez e contra a vacinação infantil.

Ambos alegam, sem apresentar provas científicas, uma ligação entre estes fatores e o aumento de casos de autismo. “Nunca vi um homem de 70 anos com autismo profundo”, afirmou Kennedy Jr., classificando a situação como uma "epidemia".

Trump aconselhou os pais a adiar a vacinação contra a hepatite B até aos 12 anos e recomendou que as vacinas infantis sejam administradas ao longo de cinco anos. “Não é preciso dar [a vacina] ao bebé com dois anos”, disse.