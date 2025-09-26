Quantos anos tem uma semana com Trump? Sem filtros na ONU, guerra ao paracetamol e caso Kimmel

26 set, 2025 - 20:27 • Fábio Monteiro
Esta foi uma semana intensa para Donald Trump – e para qualquer pessoa que acompanhe as notícias relativos ao Presidente dos EUA. Houve decisões polémicas no campo da saúde, declarações incendiárias sobre imigração, segurança internacional e figuras públicas.
De passagem pela Assembleia Geral das Nações Unidas, Donald Trump aproveitou a tribuna para atacar a organização, promover políticas internas e advertir a Europa sobre os perigos da imigração.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
O Presidente dos EUA acusou a ONU de financiar a entrada de imigrantes ilegais no país e desvalorizou o papel da organização nos conflitos internacionais. "Tudo o que parecem fazer é escrever uma carta muito veemente e depois nunca seguem essa carta", disse, considerando que as Nações Unidas "não resolvem a guerra".
No mesmo discurso, afirmou ter terminado "sete guerras intermináveis" em apenas sete meses e sugeriu que os Estados Unidos estão prontos para impor novas sanções à Rússia, apelando também a uma postura semelhante por parte da Europa.
Trump e o secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr., lançaram uma campanha contra o uso de paracetamol na gravidez e contra a vacinação infantil.
Ambos alegam, sem apresentar provas científicas, uma ligação entre estes fatores e o aumento de casos de autismo. “Nunca vi um homem de 70 anos com autismo profundo”, afirmou Kennedy Jr., classificando a situação como uma "epidemia".
Trump aconselhou os pais a adiar a vacinação contra a hepatite B até aos 12 anos e recomendou que as vacinas infantis sejam administradas ao longo de cinco anos. “Não é preciso dar [a vacina] ao bebé com dois anos”, disse.
Donald Trump apoiou a decisão dos aliados da NATO de abater aviões russos que violem o espaço aéreo, perante múltiplas incursões registadas nas últimas semanas.
O Presidente norte-americano afirmou que “se as tensões se intensificarem”, os países da aliança “não hesitarão” em tomar medidas de defesa.
Na Estónia, três caças russos entraram recentemente no espaço aéreo do país e permaneceram durante 12 minutos sem autorização, elevando os alertas sobre segurança na região.
James Comey, antigo diretor do FBI, foi acusado de duas infrações pelo Departamento de Justiça, após sucessivas pressões públicas de Trump.
Os crimes em causa são falsas declarações e obstrução a uma investigação do Congresso. Se condenado, Comey poderá enfrentar até cinco anos de prisão.
"Tenho muita confiança no sistema de Justiça, estou inocente", disse Comey, que diz estar “de coração partido”.
A acusação representa a primeira vitória judicial de Trump contra um dos seus maiores críticos e marca um novo capítulo nas suas promessas de prender opositores políticos desde 2015.
O Presidente dos EUA criticou duramente o regresso do apresentador Jimmy Kimmel ao seu programa televisivo, após a suspensão da última semana. Acusou a cadeia ABC de desinformar a Casa Branca e deixou no ar a hipótese de um novo processo judicial.
"A audiência dele SUMIU, e seu 'talento' nunca existiu", escreveu Trump na Truth Social. Disse ainda que a ABC é "um braço do Partido Democrata" e prometeu: "Vamos testar a ABC nisso".
Durante o discurso nas Nações Unidas, Trump atacou o presidente da câmara de Londres, Sir Sadiq Khan, afirmando que a capital britânica quer "adotar a lei Sharia".
"Londres tem um terrível presidente de câmara e foi tão mudada. Agora querem ir para a sharia. Mas estão num país diferente, não podem fazer isso", disse Trump.
As declarações foram consideradas “mentiras descaradas” por vários deputados britânicos. Um porta-voz de Sadiq Khan recusou responder às declarações “abjetas e preconceituosas” do Presidente norte-americano.
O ataque insere-se numa longa história de confrontos entre Trump e Khan, que remonta a 2015. Na altura, Trump sugeriu que os muçulmanos deveriam ser proibidos de entrar nos EUA, afirmação que motivou críticas do autarca londrino.