Moldova vai a votos para escolher entre o caminho europeu ou o russo

Os eleitores da Moldova vão este domingo às urnas para escolher não só um novo parlamento, como um rumo para os próximos anos: ou escolhem o caminho que os aproxima da União Europeia ou que os volta a juntar à Rússia.

A ex-república soviética oscila há décadas entre grupos pró-europeus e pró-Rússia. Cerca de de um terço do país — a Transnístria, a leste do rio Dniester — é controlado por uma administração pró-Rússia dissidente e abriga uma pequena guarnição russa.

A força política que lidera o atual Governo é o Partido de Ação e Solidariedade (PAS), liberal e europeísta e que tem feito campanha para a adesão à União Europeia.

Para que a Moldova aspire a adesão à União Europeia, é necessário primeiro o controlo sobre o parlamento. No entanto, se nenhum dos lados conquistar a maioria de 101 mandatos, terá de haver negociações para chegarem a acordo, o que atrasará aquele que já é um dos países mais pobres da Europa.

A juntar à crise interna, o país tem sofrido também com a guerra na vizinha Ucrânia e por interferência política russa. Na oposição está o Bloco Patriótico, uma coligação entre o Partido Socialista e o Partido Comunista moldavos.