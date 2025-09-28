Moldova vai a votos para escolher entre o caminho europeu ou o russo

28 set, 2025 - 08:00 • Diogo Camilo
Os eleitores da Moldova vão este domingo às urnas para escolher não só um novo parlamento, como um rumo para os próximos anos: ou escolhem o caminho que os aproxima da União Europeia ou que os volta a juntar à Rússia.
A ex-república soviética oscila há décadas entre grupos pró-europeus e pró-Rússia. Cerca de de um terço do país — a Transnístria, a leste do rio Dniester — é controlado por uma administração pró-Rússia dissidente e abriga uma pequena guarnição russa.
A força política que lidera o atual Governo é o Partido de Ação e Solidariedade (PAS), liberal e europeísta e que tem feito campanha para a adesão à União Europeia.
Para que a Moldova aspire a adesão à União Europeia, é necessário primeiro o controlo sobre o parlamento. No entanto, se nenhum dos lados conquistar a maioria de 101 mandatos, terá de haver negociações para chegarem a acordo, o que atrasará aquele que já é um dos países mais pobres da Europa.
A juntar à crise interna, o país tem sofrido também com a guerra na vizinha Ucrânia e por interferência política russa. Na oposição está o Bloco Patriótico, uma coligação entre o Partido Socialista e o Partido Comunista moldavos.
As eleições na Moldova acontecem a 28 de setembro (...)
As últimas sondagens apontam para uma vitória do PÁS, mas com perda da maioria e com o Bloco Patriótico (pró-russo) perto. Neste cenário, poderão ser os partidos mais pequenos a decidir o futuro da Moldova.
No entanto, uma sondagem no início de setembro colocou pela primeira vez o PÁS em segundo lugar, com 34,7% de intenções de voto, atrás dos 36% do Bloco Patriótico, que inclui socialistas e comunistas.
A atual presidente, Maia Sandu, apelou no sábado a "ajuda" da diáspora em Portugal para as eleições parlamentares, onde votam cerca de 6.700 moldavos.
Nas últimas semanas, as autoridades moldavas lançaram operações contra o financiamento ilegal de partidos e redes supostamente apoiadas pela Rússia, com o objetivo de agitar as eleições, e na sexta-feira um partido pró-russo foi proibido de participar no ato eleitoral.
Moscovo nega a interferência e diz que é o governo moldavo quem está a espalhar histeria anti-Rússia para ganhar votos.