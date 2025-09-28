Menu
Renascença Renascença

Europa

Moldova vai a votos para escolher entre o caminho europeu ou o russo

28 set, 2025 - 08:00 • Diogo Camilo

Eleições parlamentares deste domingo vão ser decididas entre o atual partido no poder, o Partido de Ação e Solidariedade que quer a Moldova na União Europeia, e o Bloco Patriótico, pró-russo e próximo de Moscovo.

A+ / A-

Os eleitores da Moldova vão este domingo às urnas para escolher não só um novo parlamento, como um rumo para os próximos anos: ou escolhem o caminho que os aproxima da União Europeia ou que os volta a juntar à Rússia.

A ex-república soviética oscila há décadas entre grupos pró-europeus e pró-Rússia. Cerca de de um terço do país — a Transnístria, a leste do rio Dniester — é controlado por uma administração pró-Rússia dissidente e abriga uma pequena guarnição russa.

A força política que lidera o atual Governo é o Partido de Ação e Solidariedade (PAS), liberal e europeísta e que tem feito campanha para a adesão à União Europeia.

Para que a Moldova aspire a adesão à União Europeia, é necessário primeiro o controlo sobre o parlamento. No entanto, se nenhum dos lados conquistar a maioria de 101 mandatos, terá de haver negociações para chegarem a acordo, o que atrasará aquele que já é um dos países mais pobres da Europa.

A juntar à crise interna, o país tem sofrido também com a guerra na vizinha Ucrânia e por interferência política russa. Na oposição está o Bloco Patriótico, uma coligação entre o Partido Socialista e o Partido Comunista moldavos.

Ucrânia sanciona figuras pró-Rússia antes das legislativas da Moldova

Ucrânia sanciona figuras pró-Rússia antes das legislativas da Moldova

As eleições na Moldova acontecem a 28 de setembro (...)

As últimas sondagens apontam para uma vitória do PÁS, mas com perda da maioria e com o Bloco Patriótico (pró-russo) perto. Neste cenário, poderão ser os partidos mais pequenos a decidir o futuro da Moldova.

No entanto, uma sondagem no início de setembro colocou pela primeira vez o PÁS em segundo lugar, com 34,7% de intenções de voto, atrás dos 36% do Bloco Patriótico, que inclui socialistas e comunistas.

A atual presidente, Maia Sandu, apelou no sábado a "ajuda" da diáspora em Portugal para as eleições parlamentares, onde votam cerca de 6.700 moldavos.

Nas últimas semanas, as autoridades moldavas lançaram operações contra o financiamento ilegal de partidos e redes supostamente apoiadas pela Rússia, com o objetivo de agitar as eleições, e na sexta-feira um partido pró-russo foi proibido de participar no ato eleitoral.

Moscovo nega a interferência e diz que é o governo moldavo quem está a espalhar histeria anti-Rússia para ganhar votos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado