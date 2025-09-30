Menu
Conselho da Paz e aspiração a um Estado Palestiniano. Os 20 pontos do plano de Trump para Gaza

30 set, 2025 - 11:11 • Ana Kotowicz

Gaza será reconstruída em benefício do povo de Gaza. Israel não ocupará nem anexará Gaza. Todos os reféns, vivos e mortos, serão devolvidos. O que diz, no papel, o plano de paz para Gaza?

O discurso de Donald Trump, feito ao lado do primeiro-ministro israelita, foi bastante claro: ou a Nova Gaza avança, ou então… As reticências servem para deixar no ar uma ameaça, dirigida ao Hamas, caso não assine o documento que oficializa a paz. Os Estados Unidos deixarão Israel "fazer o que têm de fazer", e Netanyahu terá do Presidente Trump, “apoio total para concluir o trabalho de destruir a ameaça do Hamas”.

Ameaças à parte, o documento elenca tudo aquilo que será preciso fazer para que israelitas e palestinianos tenham “uma coexistência pacífica e próspera”.

Sem nunca se falar expressamente de dois Estados — Benjamin Netanyahu já defendeu que ele nunca existirá — no documento lê-se que, quando todas as reformas avançarem, “poderão finalmente estar reunidas as condições para um caminho credível para a autodeterminação e a criação de um Estado palestiniano”. Estado esse que é reconhecido como “aspiração do povo palestiniano”.


E o que diz o plano que fará de Trump o presidente de um Conselho da Paz, responsável pela reconstrução de Gaza? Cessar-fogo imediato. Gaza será reconstruída em benefício do povo de Gaza. Israel não ocupará nem anexará Gaza. Todos os reféns, vivos e mortos, serão devolvidos. Hamas desativará todas as suas armas e será amnistiado. Autoridade Palestiniana retomará o controlo de Gaza, depois de feitas as reformas necessárias.

Aqui na íntegra, pode ler cada um dos pontos do documento, tal como foram apresentados pela Casa Branca.

O plano de paz de 20 pontos (mas que são 22)

  • Gaza será uma zona desradicalizada e livre de terrorismo, que não representará uma ameaça para os seus vizinhos.
  • Gaza será reconstruída em benefício do povo de Gaza, que já sofreu mais do que o suficiente.
  • Se ambas as partes concordarem com esta proposta, a guerra terminará imediatamente. As forças israelitas retirar-se-ão para a linha acordada para se prepararem para a libertação dos reféns. Durante este período, todas as operações militares, incluindo bombardeamentos aéreos e de artilharia, serão suspensas, e as linhas de combate permanecerão congeladas até que sejam cumpridas as condições para a retirada completa e faseada.
  • No prazo de 72 horas após a aceitação pública deste acordo por parte de Israel, todos os reféns, vivos e mortos, serão devolvidos.
  • Assim que todos os reféns forem libertados, Israel libertará 250 prisioneiros condenados a prisão perpétua, bem como 1.700 palestinianos de Gaza detidos após 7 de outubro de 2023, incluindo todas as mulheres e crianças detidas nesse contexto. Por cada refém israelita cujos restos mortais sejam entregues, Israel entregará os restos mortais de 15 palestinianos de Gaza falecidos.
  • Assim que todos os reféns forem devolvidos, os membros do Hamas que se comprometerem com a coexistência pacífica e com a desativação das suas armas receberão amnistia. Os membros do Hamas que desejarem sair de Gaza terão passagem segura para países recetores.
  • Após a aceitação deste acordo, será imediatamente enviada ajuda total para a Faixa de Gaza. No mínimo, as quantidades de ajuda serão consistentes com as incluídas no acordo de 19 de janeiro de 2025* relativo à ajuda humanitária, incluindo a reabilitação de infraestruturas (água, eletricidade, esgotos), reabilitação de hospitais e padarias, e a entrada do equipamento necessário para remover escombros e abrir estradas.

*Acordo de 19 de janeiro de 2025

Foi um cessar-fogo entre Israel e o Hamas — a primeira trégua significativa após 15 meses de guerra —, mediado pelos EUA, pelo Qatar e pelo Egito. Implicava, numa primeira fase, a libertação de 33 reféns israelitas em troca de 737 prisioneiros palestinianos. Previa-se a entrada de 600 camiões de ajuda humanitária por dia com alimentos, medicamentos e combustível para Gaza.

  • A entrada e distribuição de ajuda na Faixa de Gaza decorrerá sem interferência das duas partes, através das Nações Unidas e das suas agências, e do Crescente Vermelho, além de outras instituições internacionais que não estejam associadas a nenhuma das partes. A abertura da passagem de Rafah, em ambos os sentidos, estará sujeita ao mesmo mecanismo implementado no âmbito do acordo de 19 de janeiro de 2025.
  • Gaza será governada sob uma administração transitória temporária composta por um comité palestiniano tecnocrático e apolítico, responsável pela gestão diária dos serviços públicos e municípios para a população de Gaza.
  • Este comité será constituído por palestinianos qualificados e especialistas internacionais, com supervisão de um novo organismo internacional de transição, o “Conselho da Paz”, que será presidido por Donald J. Trump, com outros membros e chefes de Estado a anunciar, incluindo o ex-primeiro-ministro Tony Blair.
  • Este organismo definirá o quadro e gerirá o financiamento para a reconstrução de Gaza até que a Autoridade Palestiniana conclua o seu programa de reformas, conforme delineado em várias propostas, incluindo o plano de paz do Presidente Trump em 2020** e a proposta saudita-francesa***, e possa retomar o controlo de Gaza de forma segura e eficaz. Este organismo recorrerá às melhores normas internacionais para criar uma governação moderna e eficiente que sirva a população de Gaza e seja propícia à atração de investimento.

**Plano de 2025

Peace to Prosperity – A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People

No documento de 181 páginas, definia-se as obrigações imediatas da AP (jurídicas, financeiras e institucionais), além de condições estruturais para a criação do Estado Palestiniano (governação democrática, transparência económica, educação sem incitação ao ódio e desmilitarização).

A AP ficava obrigada, por exemplo, a não aderir a organizações internacionais sem consentimento de Israel; retirar ou não iniciar ações legais contra Israel, EUA ou os seus cidadãos em tribunais internacionais; acabar com os pagamentos a prisioneiros e famílias de “mártires”, substituindo-os por programas sociais não ligados a terrorismo; ter uma Constituição (ou o equivalente); organizar eleições livres; garantir a liberdade de imprensa e a liberdade religiosa; criar instituições financeiras transparentes e credíveis, capazes de operar nos mercados internacionais e cumprir critérios do FMI; rever os programas curriculares das escolas para que não incitem ao ódio ou à violência.

***Proposta saudita-francesa

New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State solution

A declaração previa a necessidade de a Autoridade Palestiniana implementar reformas “centradas em boa governação, transparência, sustentabilidade fiscal, combate à incitação e aos discursos de ódio, prestação de serviços, clima favorável aos negócios e desenvolvimento”.

  • Será criado um plano económico de Trump para reconstruir e dinamizar Gaza, reunindo um painel de especialistas que ajudaram a criar algumas das cidades modernas mais prósperas do Médio Oriente. Muitas propostas de investimento e ideias de desenvolvimento elaboradas por grupos internacionais bem-intencionados serão consideradas para integrar os quadros de segurança e governação, de modo a atrair e facilitar estes investimentos que criarão empregos, oportunidades e esperança para o futuro de Gaza.
  • Será criada uma zona económica especial com tarifas preferenciais e taxas de acesso a negociar com os países participantes.
  • Ninguém será forçado a deixar Gaza, e aqueles que desejarem sair serão livres para o fazer e para regressar. Incentivaremos as pessoas a permanecer e oferecer-lhes-emos a oportunidade de construir uma Gaza melhor.
  • O Hamas e outras fações concordam em não ter qualquer papel na governação de Gaza, direta ou indiretamente, sob qualquer forma. Todas as infraestruturas militares, terroristas e ofensivas, incluindo túneis e fábricas de produção de armas, serão destruídas e não reconstruídas. Haverá um processo de desmilitarização de Gaza sob supervisão de observadores independentes, que incluirá a colocação permanente das armas fora de uso através de um processo acordado de desativação, apoiado por um programa internacionalmente financiado de recompra e reintegração, tudo verificado pelos observadores independentes. A Nova Gaza estará totalmente comprometida com a construção de uma economia próspera e com a coexistência pacífica com os seus vizinhos.
  • Será fornecida uma garantia por parte dos parceiros regionais para assegurar que o Hamas e as fações cumprem as suas obrigações e que a Nova Gaza não representa uma ameaça para os seus vizinhos ou para a sua população.
  • Os Estados Unidos trabalharão com parceiros árabes e internacionais para desenvolver uma Força Internacional de Estabilização (I.S.F.) temporária para ser imediatamente destacada em Gaza. A I.S.F. treinará e prestará apoio às forças policiais palestinianas verificadas em Gaza, e consultará a Jordânia e o Egito, que têm vasta experiência nesta área. Esta força será a solução de segurança interna a longo prazo. A I.S.F. trabalhará com Israel e Egito para ajudar a proteger as áreas fronteiriças, juntamente com as forças policiais palestinianas recém-formadas. É fundamental impedir a entrada de munições em Gaza e facilitar o fluxo rápido e seguro de bens para reconstruir e revitalizar Gaza. Será acordado um mecanismo de prevenção de conflitos entre as partes.
  • Israel não ocupará nem anexará Gaza. À medida que a I.S.F. estabelece controlo e estabilidade, as Forças de Defesa de Israel (I.D.F.) retirar-se-ão com base em padrões, marcos e prazos ligados à desmilitarização, que serão acordados entre as I.D.F., a I.S.F., os garantes e os Estados Unidos, com o objetivo de uma Gaza segura que já não represente uma ameaça para Israel, Egito ou os seus cidadãos. Na prática, as I.D.F. irão transferir progressivamente o território de Gaza que ocupam para a I.S.F., de acordo com um acordo que farão com a autoridade transitória, até se retirarem completamente de Gaza, exceto por uma presença de perímetro de segurança que permanecerá até que Gaza esteja devidamente protegida contra qualquer ameaça terrorista ressurgente.
  • Caso o Hamas atrase ou rejeite esta proposta, o acima referido, incluindo a operação de ajuda ampliada, avançará nas áreas livres de terrorismo entregues pelas I.D.F. à I.S.F.
  • Será estabelecido um processo de diálogo inter-religioso baseado nos valores da tolerância e da coexistência pacífica, para tentar mudar mentalidades e narrativas de palestinianos e israelitas, enfatizando os benefícios que podem advir da paz.
  • Enquanto a reconstrução de Gaza avança e quando o programa de reformas da Autoridade Palestiniana for cumprido de boa-fé, poderão finalmente estar reunidas as condições para um caminho credível para a autodeterminação e a criação de um Estado palestiniano, que reconhecemos como a aspiração do povo palestiniano.
  • Os Estados Unidos estabelecerão um diálogo entre Israel e os palestinianos para acordar um horizonte político para uma coexistência pacífica e próspera.
