Conselho da Paz e aspiração a um Estado Palestiniano. Os 20 pontos do plano de Trump para Gaza

O discurso de Donald Trump, feito ao lado do primeiro-ministro israelita, foi bastante claro: ou a Nova Gaza avança, ou então… As reticências servem para deixar no ar uma ameaça, dirigida ao Hamas, caso não assine o documento que oficializa a paz. Os Estados Unidos deixarão Israel "fazer o que têm de fazer", e Netanyahu terá do Presidente Trump, “apoio total para concluir o trabalho de destruir a ameaça do Hamas”.
Ameaças à parte, o documento elenca tudo aquilo que será preciso fazer para que israelitas e palestinianos tenham “uma coexistência pacífica e próspera”.
Sem nunca se falar expressamente de dois Estados — Benjamin Netanyahu já defendeu que ele nunca existirá — no documento lê-se que, quando todas as reformas avançarem, “poderão finalmente estar reunidas as condições para um caminho credível para a autodeterminação e a criação de um Estado palestiniano”. Estado esse que é reconhecido como “aspiração do povo palestiniano”.
E o que diz o plano que fará de Trump o presidente de um Conselho da Paz, responsável pela reconstrução de Gaza? Cessar-fogo imediato. Gaza será reconstruída em benefício do povo de Gaza. Israel não ocupará nem anexará Gaza. Todos os reféns, vivos e mortos, serão devolvidos. Hamas desativará todas as suas armas e será amnistiado. Autoridade Palestiniana retomará o controlo de Gaza, depois de feitas as reformas necessárias.
Foi um cessar-fogo entre Israel e o Hamas — a primeira trégua significativa após 15 meses de guerra —, mediado pelos EUA, pelo Qatar e pelo Egito. Implicava, numa primeira fase, a libertação de 33 reféns israelitas em troca de 737 prisioneiros palestinianos. Previa-se a entrada de 600 camiões de ajuda humanitária por dia com alimentos, medicamentos e combustível para Gaza.
Peace to Prosperity – A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People
No documento de 181 páginas, definia-se as obrigações imediatas da AP (jurídicas, financeiras e institucionais), além de condições estruturais para a criação do Estado Palestiniano (governação democrática, transparência económica, educação sem incitação ao ódio e desmilitarização).
A AP ficava obrigada, por exemplo, a não aderir a organizações internacionais sem consentimento de Israel; retirar ou não iniciar ações legais contra Israel, EUA ou os seus cidadãos em tribunais internacionais; acabar com os pagamentos a prisioneiros e famílias de “mártires”, substituindo-os por programas sociais não ligados a terrorismo; ter uma Constituição (ou o equivalente); organizar eleições livres; garantir a liberdade de imprensa e a liberdade religiosa; criar instituições financeiras transparentes e credíveis, capazes de operar nos mercados internacionais e cumprir critérios do FMI; rever os programas curriculares das escolas para que não incitem ao ódio ou à violência.
New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State solution
A declaração previa a necessidade de a Autoridade Palestiniana implementar reformas “centradas em boa governação, transparência, sustentabilidade fiscal, combate à incitação e aos discursos de ódio, prestação de serviços, clima favorável aos negócios e desenvolvimento”.
