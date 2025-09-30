Conselho da Paz e aspiração a um Estado Palestiniano. Os 20 pontos do plano de Trump para Gaza

Após a aceitação deste acordo, será imediatamente enviada ajuda total para a Faixa de Gaza. No mínimo, as quantidades de ajuda serão consistentes com as incluídas no acordo de 19 de janeiro de 2025* relativo à ajuda humanitária, incluindo a reabilitação de infraestruturas (água, eletricidade, esgotos), reabilitação de hospitais e padarias, e a entrada do equipamento necessário para remover escombros e abrir estradas.

*Acordo de 19 de janeiro de 2025

Foi um cessar-fogo entre Israel e o Hamas — a primeira trégua significativa após 15 meses de guerra —, mediado pelos EUA, pelo Qatar e pelo Egito. Implicava, numa primeira fase, a libertação de 33 reféns israelitas em troca de 737 prisioneiros palestinianos. Previa-se a entrada de 600 camiões de ajuda humanitária por dia com alimentos, medicamentos e combustível para Gaza.

A entrada e distribuição de ajuda na Faixa de Gaza decorrerá sem interferência das duas partes, através das Nações Unidas e das suas agências, e do Crescente Vermelho, além de outras instituições internacionais que não estejam associadas a nenhuma das partes. A abertura da passagem de Rafah, em ambos os sentidos, estará sujeita ao mesmo mecanismo implementado no âmbito do acordo de 19 de janeiro de 2025.

Gaza será governada sob uma administração transitória temporária composta por um comité palestiniano tecnocrático e apolítico, responsável pela gestão diária dos serviços públicos e municípios para a população de Gaza.

Este comité será constituído por palestinianos qualificados e especialistas internacionais, com supervisão de um novo organismo internacional de transição, o “Conselho da Paz”, que será presidido por Donald J. Trump, com outros membros e chefes de Estado a anunciar, incluindo o ex-primeiro-ministro Tony Blair.

Este organismo definirá o quadro e gerirá o financiamento para a reconstrução de Gaza até que a Autoridade Palestiniana conclua o seu programa de reformas, conforme delineado em várias propostas, incluindo o plano de paz do Presidente Trump em 2020** e a proposta saudita-francesa***, e possa retomar o controlo de Gaza de forma segura e eficaz. Este organismo recorrerá às melhores normas internacionais para criar uma governação moderna e eficiente que sirva a população de Gaza e seja propícia à atração de investimento.

**Plano de 2025

Peace to Prosperity – A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People

No documento de 181 páginas, definia-se as obrigações imediatas da AP (jurídicas, financeiras e institucionais), além de condições estruturais para a criação do Estado Palestiniano (governação democrática, transparência económica, educação sem incitação ao ódio e desmilitarização).



A AP ficava obrigada, por exemplo, a não aderir a organizações internacionais sem consentimento de Israel; retirar ou não iniciar ações legais contra Israel, EUA ou os seus cidadãos em tribunais internacionais; acabar com os pagamentos a prisioneiros e famílias de “mártires”, substituindo-os por programas sociais não ligados a terrorismo; ter uma Constituição (ou o equivalente); organizar eleições livres; garantir a liberdade de imprensa e a liberdade religiosa; criar instituições financeiras transparentes e credíveis, capazes de operar nos mercados internacionais e cumprir critérios do FMI; rever os programas curriculares das escolas para que não incitem ao ódio ou à violência.

***Proposta saudita-francesa

New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State solution



A declaração previa a necessidade de a Autoridade Palestiniana implementar reformas “centradas em boa governação, transparência, sustentabilidade fiscal, combate à incitação e aos discursos de ódio, prestação de serviços, clima favorável aos negócios e desenvolvimento”.