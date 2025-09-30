Conselho da Paz e aspiração a um Estado Palestiniano. Os 21 pontos do plano de Trump para Gaza

O discurso de Donald Trump, feito ao lado do primeiro-ministro israelita, foi bastante claro: ou a Nova Gaza avança, ou então… As reticências servem para deixar no ar uma ameaça, dirigida ao Hamas, caso não assine o documento que oficializa a paz. Os Estados Unidos deixarão Israel "fazer o que têm de fazer", e Netanyahu terá do Presidente Trump, “apoio total para concluir o trabalho de destruir a ameaça do Hamas”. Ameaças à parte, o documento elenca tudo aquilo que será preciso fazer para que israelitas e palestinianos tenham “uma coexistência pacífica e próspera”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Sem nunca se falar expressamente de dois Estados — Benjamin Netanyahu já defendeu que ele nunca existirá — no documento lê-se que, quando todas as reformas avançarem, “poderão finalmente estar reunidas as condições para um caminho credível para a autodeterminação e a criação de um Estado palestiniano”. Estado esse que é reconhecido como “aspiração do povo palestiniano”.



E o que diz o plano que fará de Trump o presidente de um Conselho da Paz, responsável pela reconstrução de Gaza? Cessar-fogo imediato. Gaza será reconstruída em benefício do povo de Gaza. Israel não ocupará nem anexará Gaza. Todos os reféns, vivos e mortos, serão devolvidos. Hamas desativará todas as suas armas e será amnistiado. Autoridade Palestiniana retomará o controlo de Gaza, depois de feitas as reformas necessárias. Aqui na íntegra, pode ler cada um dos pontos do documento, tal como foram apresentados pela Casa Branca.

O plano de paz de 20 pontos (mas que são 22) Gaza será uma zona desradicalizada e livre de terrorismo, que não representará uma ameaça para os seus vizinhos.

, que não representará uma ameaça para os seus vizinhos. Gaza será reconstruída em benefício do povo de Gaza, que já sofreu mais do que o suficiente.

Se ambas as partes concordarem com esta proposta, a guerra terminará imediatamente. As forças israelitas retirar-se-ão para a linha acordada para se prepararem para a libertação dos reféns. Durante este período, todas as operações militares, incluindo bombardeamentos aéreos e de artilharia, serão suspensas, e as linhas de combate permanecerão congeladas até que sejam cumpridas as condições para a retirada completa e faseada.

No prazo de 72 horas após a aceitação pública deste acordo por parte de Israel, todos os reféns, vivos e mortos, serão devolvidos.

Assim que todos os reféns forem libertados, Israel libertará 250 prisioneiros condenados a prisão perpétua, bem como 1.700 palestinianos de Gaza detidos após 7 de outubro de 2023, incluindo todas as mulheres e crianças detidas nesse contexto. Por cada refém israelita cujos restos mortais sejam entregues, Israel entregará os restos mortais de 15 palestinianos de Gaza falecidos.

Assim que todos os reféns forem devolvidos, os membros do Hamas que se comprometerem com a coexistência pacífica e com a desativação das suas armas receberão amnistia. Os membros do Hamas que desejarem sair de Gaza terão passagem segura para países recetores.

Após a aceitação deste acordo, será imediatamente enviada ajuda total para a Faixa de Gaza. No mínimo, as quantidades de ajuda serão consistentes com as incluídas no acordo de 19 de janeiro de 2025* relativo à ajuda humanitária, incluindo a reabilitação de infraestruturas (água, eletricidade, esgotos), reabilitação de hospitais e padarias, e a entrada do equipamento necessário para remover escombros e abrir estradas. *Acordo de 19 de janeiro de 2025 Foi um cessar-fogo entre Israel e o Hamas — a primeira trégua significativa após 15 meses de guerra —, mediado pelos EUA, pelo Qatar e pelo Egito. Implicava, numa primeira fase, a libertação de 33 reféns israelitas em troca de 737 prisioneiros palestinianos. Previa-se a entrada de 600 camiões de ajuda humanitária por dia com alimentos, medicamentos e combustível para Gaza. A entrada e distribuição de ajuda na Faixa de Gaza decorrerá sem interferência das duas partes, através das Nações Unidas e das suas agências, e do Crescente Vermelho, além de outras instituições internacionais que não estejam associadas a nenhuma das partes. A abertura da passagem de Rafah, em ambos os sentidos, estará sujeita ao mesmo mecanismo implementado no âmbito do acordo de 19 de janeiro de 2025.

além de outras instituições internacionais que não estejam associadas a nenhuma das partes. A abertura da passagem de Rafah, em ambos os sentidos, estará sujeita ao mesmo mecanismo implementado no âmbito do acordo de 19 de janeiro de 2025. Gaza será governada sob uma administração transitória temporária composta por um comité palestiniano tecnocrático e apolítico, responsável pela gestão diária dos serviços públicos e municípios para a população de Gaza.

Este comité será constituído por palestinianos qualificados e especialistas internacionais, com supervisão de um novo organismo internacional de transição, o "Conselho da Paz", que será presidido por Donald J. Trump, com outros membros e chefes de Estado a anunciar, incluindo o ex-primeiro-ministro Tony Blair.

com outros membros e chefes de Estado a anunciar, incluindo o ex-primeiro-ministro Tony Blair. Este organismo definirá o quadro e gerirá o financiamento para a reconstrução de Gaza até que a Autoridade Palestiniana conclua o seu programa de reformas, conforme delineado em várias propostas, incluindo o plano de paz do Presidente Trump em 2020** e a proposta saudita-francesa***, e possa retomar o controlo de Gaza de forma segura e eficaz. Este organismo recorrerá às melhores normas internacionais para criar uma governação moderna e eficiente que sirva a população de Gaza e seja propícia à atração de investimento. **Plano de 2025 Peace to Prosperity – A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People No documento de 181 páginas, definia-se as obrigações imediatas da AP (jurídicas, financeiras e institucionais), além de condições estruturais para a criação do Estado Palestiniano (governação democrática, transparência económica, educação sem incitação ao ódio e desmilitarização).

A AP ficava obrigada, por exemplo, a não aderir a organizações internacionais sem consentimento de Israel; retirar ou não iniciar ações legais contra Israel, EUA ou os seus cidadãos em tribunais internacionais; acabar com os pagamentos a prisioneiros e famílias de “mártires”, substituindo-os por programas sociais não ligados a terrorismo; ter uma Constituição (ou o equivalente); organizar eleições livres; garantir a liberdade de imprensa e a liberdade religiosa; criar instituições financeiras transparentes e credíveis, capazes de operar nos mercados internacionais e cumprir critérios do FMI; rever os programas curriculares das escolas para que não incitem ao ódio ou à violência. ***Proposta saudita-francesa New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State solution



A declaração previa a necessidade de a Autoridade Palestiniana implementar reformas “centradas em boa governação, transparência, sustentabilidade fiscal, combate à incitação e aos discursos de ódio, prestação de serviços, clima favorável aos negócios e desenvolvimento”. Será criado um plano económico de Trump para reconstruir e dinamizar Gaza, reunindo um painel de especialistas que ajudaram a criar algumas das cidades modernas mais prósperas do Médio Oriente. Muitas propostas de investimento e ideias de desenvolvimento elaboradas por grupos internacionais bem-intencionados serão consideradas para integrar os quadros de segurança e governação, de modo a atrair e facilitar estes investimentos que criarão empregos, oportunidades e esperança para o futuro de Gaza.