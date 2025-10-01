Flotilha Humanitária intercetada por israelitas. Os três portugueses foram detidos

Em comunicado, o Presidente da República confirmou, junto do Governo, que será assegurado "todo o apoio consular aos compatriotas detidos", assim como "todo o apoio ao regresso a Portugal".

Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros português refere, em comunicado, que o Governo acompanhou os portugueses "desde o início da missão".

"Os Serviços Consulares da Embaixada de Portugal em Telavive estão em contacto regular há vários dias com as autoridades israelitas a quem solicitaram reiteradamente que os cidadãos nacionais a bordo da flotilha sejam tratados com dignidade, sem violência e em respeito dos seus Direitos Humanos individuais. Os mesmos serviços solicitaram ainda que, logo que possível, sejam informados do seu estado e do local onde serão detidos, para ser prestada a devida protecção diplomática e consular", refere o Ministério.

"As autoridades israelitas garantiram ser sua intenção tratar as pessoas com toda a dignidade e sem recurso a violência, tendo explicado que a operação de abordagem levará algum tempo, dado o elevado número de embarcações e que, na primeira oportunidade, nos será permitido visitar os cidadãos nacionais que integram a flotilha. Os serviços consulares já conseguiram contactar um dos portugueses em alto mar, reforçando que estamos alerta e totalmente disponíveis para prestar todo o apoio", explica, ainda.

A Flotilha Humanitária refere que já há câmaras desligadas. Na transmissão em direto oficial, há algumas imagens a falhar, de forma intermitente.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel refere que a ativista Greta Thunberg "e os seus amigos" estão "seguros e saudáveis". O governante confirma que a maioria dos ocupantes da Flotilha estão a ser transferidos para um porto de Israel.

A bordo da Flotilha Humanitária estão os portugueses Mariana Mortágua, Miguel Duarte e Sofia Aparício.