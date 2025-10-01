🔴 Em direto: Militares já intercetaram Flotilha Humanitária. Mortágua e Sofia Aparício detidas

Menu
01 out, 2025 - 17:59 • João Malheiro , Ricardo Vieira

Português Miguel Duarte também está a bordo. Apesar da transmissão não ter caído, a Flotilha Humanitária refere que já há câmaras desligadas.

A Flotilha Humanitária que pretende entregar ajuda à população da Faixa de Gaza diz que Israel já intercetou algumas embarcações e já há militares israelitas a bordo.

De acordo com Joana Mortágua, citada pela SIC Notícias, a líder do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua e a atriz Sofia Aparício já foram detidas.~

Num direto na rede social Instagram, Mariana Mortágua referiu, pelas 19h45 (hora portuguesa), que a embarcação onde seguia estava a ser intercetada por navios israelitas. Depois, a deputada indicou que os israelitas pediram para falar com o capitão da embarcação, com o direto a terminar pouco depois.

Apesar da transmissão não ter caído, a Flotilha Humanitária refere que já há câmaras desligadas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel pediu à flotilha que mude a sua rota e alertou que as embarcações estão a aproximar-se de uma zona ativa de combate e a violar um bloqueio naval.

A bordo da Flotilha Humanitária estão os portugueses Mariana Mortágua, Miguel Duarte e Sofia Aparício.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, iniciou um live no Instagram onde vai relatando o que se passa.

A Marinha israelita prepara-se para intercetar a flotilha humanitária que segue rumo a Gaza, avança a imprensa local.

Para já, Israel deverá mobilizar 600 agentes em terra, para deter ou deportar os ativistas.

Depois de intercetar as dezenas de embarcações, a Marinha deverá levar os ocupantes para terra, escreve o Times of Israel.

Ali, serão deportados ou detidos, numa operação complexa devido ao número elevado de ativistas e que poderá culminar no Yom Kipur, a data mais sagrada do calendário judaico, que começa na noite de quarta-feira.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse, esta quarta-feira, que o Governo está em contacto com Itália e Espanha sobre o acompanhamento da flotilha humanitária, reconhecendo que há um “registo de perigosidade”, mas que o executivo fez “aquilo que era adequado” neste contexto.

O ministro da Defesa italiano refere que recebeu garantias por parte de Israel de que não será utilizada qualquer violência contra os ativista da flotilha. Guido Crosetto espera que os ocupantes sejam levados para o porto de Ashdod.

[Em atualização]

