Flotilha Humanitária intercetada por israelitas. Os três portugueses foram detidos

01 out, 2025 - 17:59 • João Malheiro , Ricardo Vieira
A Flotilha Humanitária que pretende entregar ajuda à população da Faixa de Gaza diz que Israel já intercetou algumas embarcações e já há militares israelitas a bordo.
De acordo com Fabian Figueiredo, na SIC Notícias, os três portugueses que iam a bordo já foram detidos: Tratam-se de Miguel Duarte, a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, e a atriz Sofia Aparício.
Num vídeo gravado previamente, partilhado pela página Palestina Em Português a confirmar a detenção, também disponível no perfil de Mariana Mortágua, a política portuguesa pede que sejam feitos "todos os esforços para garantir a libertação de todos os participantes", incluindo a delegação portuguesa.
"Pedimos que se mobilizem, em Portugal. Acompanhem as mobilizações em todo o mundo. Para acabar com o genocídio e a impunidade de Israel", apelou.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Num direto na rede social Instagram, Mariana Mortágua referiu, pelas 19h45 (hora portuguesa), que a embarcação onde seguia estava a ser intercetada por navios israelitas. Depois, a deputada indicou que os israelitas pediram para falar com o capitão da embarcação, com o direto a terminar pouco depois.
Em comunicado, o Presidente da República confirmou, junto do Governo, que será assegurado "todo o apoio consular aos compatriotas detidos", assim como "todo o apoio ao regresso a Portugal".
Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros português refere, em comunicado, que o Governo acompanhou os portugueses "desde o início da missão".
"Os Serviços Consulares da Embaixada de Portugal em Telavive estão em contacto regular há vários dias com as autoridades israelitas a quem solicitaram reiteradamente que os cidadãos nacionais a bordo da flotilha sejam tratados com dignidade, sem violência e em respeito dos seus Direitos Humanos individuais. Os mesmos serviços solicitaram ainda que, logo que possível, sejam informados do seu estado e do local onde serão detidos, para ser prestada a devida protecção diplomática e consular", refere o Ministério.
"As autoridades israelitas garantiram ser sua intenção tratar as pessoas com toda a dignidade e sem recurso a violência, tendo explicado que a operação de abordagem levará algum tempo, dado o elevado número de embarcações e que, na primeira oportunidade, nos será permitido visitar os cidadãos nacionais que integram a flotilha. Os serviços consulares já conseguiram contactar um dos portugueses em alto mar, reforçando que estamos alerta e totalmente disponíveis para prestar todo o apoio", explica, ainda.
A Flotilha Humanitária refere que já há câmaras desligadas. Na transmissão em direto oficial, há algumas imagens a falhar, de forma intermitente.
O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel refere que a ativista Greta Thunberg "e os seus amigos" estão "seguros e saudáveis". O governante confirma que a maioria dos ocupantes da Flotilha estão a ser transferidos para um porto de Israel.
A bordo da Flotilha Humanitária estão os portugueses Mariana Mortágua, Miguel Duarte e Sofia Aparício.
Médio Oriente
Em Copenhaga, o primeiro-ministro assegurou estar (...)
A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, iniciou um live no Instagram onde foi relatando o que se passa, até o seu navio ter sido intercetado.
A Marinha israelita preparou uma operação para intercetar a flotilha humanitária que segue rumo a Gaza. Israel deverá mobilizar 600 agentes em terra, para deter ou deportar os ativistas.
Depois de intercetar as dezenas de embarcações, a Marinha deverá levar os ocupantes para terra, escreve o Times of Israel.
Ali, serão deportados ou detidos, numa operação complexa devido ao número elevado de ativistas e que poderá culminar no Yom Kipur, a data mais sagrada do calendário judaico, que começa na noite de quarta-feira.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse, esta quarta-feira, que o Governo está em contacto com Itália e Espanha sobre o acompanhamento da flotilha humanitária, reconhecendo que há um “registo de perigosidade”, mas que o executivo fez “aquilo que era adequado” neste contexto.
O ministro da Defesa italiano refere que recebeu garantias por parte de Israel de que não será utilizada qualquer violência contra os ativista da flotilha. Guido Crosetto espera que os ocupantes sejam levados para o porto de Ashdod.
[Em atualização]