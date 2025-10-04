É o fim da guerra em Gaza? O que está em causa com o plano de paz de Trump e o "sim" do Hamas?

O presidente Donald Trump instou Israel a suspender os bombardeamentos em Gaza depois de o Hamas concordar em libertar reféns e aceitar algumas partes importantes do plano de paz dos EUA, uma mudança que pode significar o fim de uma guerra que já dura há dois anos.

Israel anunciou que trabalharia na "implementação imediata" da primeira fase do plano, que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aprovou durante uma viagem a Washington.

No entanto, ainda existem potenciais obstáculos: o cronograma preciso para a implementação do plano de Trump permanece incerto, algumas questões logísticas podem revelar-se problemáticas devido à devastação de Gaza, e questões como o desarmamento do Hamas e a retirada de Israel parecem não estar resolvidas.

Os cessar-fogos anteriores durante a guerra chegaram ao fim com Israel a retomar a sua ofensiva e os combates a recomeçarem.

Quando é que os ataques poderão parar?

A situação já parece mais calma, apesar de alguns ataques esporádicos de Israel.

Após a exigência de Trump para que Israel cessasse os bombardeamentos, os residentes de Gaza relataram, nas primeiras horas seguintes, bombardeamentos intensos na cidade de Gaza, que tem sido o foco de uma intensa ofensiva israelita.

Desde então, os residentes afirmam que os ataques aéreos e outros disparos diminuíram drasticamente, com períodos de relativa calma e apenas explosões ocasionais.

Isso significa que a guerra pode estar mesmo a chegar ao fim?

Potencialmente. Trump afirmou estar determinado a pôr fim ao conflito com este plano de 20 pontos, declarando na sua mensagem nas redes sociais na sexta-feira: "Não se trata apenas de Gaza, trata-se da tão almejada PAZ no Médio Oriente."