É o fim da guerra em Gaza? O que está em causa com o plano de paz de Trump e o "sim" do Hamas?

04 out, 2025 - 16:14 • Reuters
O presidente Donald Trump instou Israel a suspender os bombardeamentos em Gaza depois de o Hamas concordar em libertar reféns e aceitar algumas partes importantes do plano de paz dos EUA, uma mudança que pode significar o fim de uma guerra que já dura há dois anos.
Israel anunciou que trabalharia na "implementação imediata" da primeira fase do plano, que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aprovou durante uma viagem a Washington.
No entanto, ainda existem potenciais obstáculos: o cronograma preciso para a implementação do plano de Trump permanece incerto, algumas questões logísticas podem revelar-se problemáticas devido à devastação de Gaza, e questões como o desarmamento do Hamas e a retirada de Israel parecem não estar resolvidas.
Os cessar-fogos anteriores durante a guerra chegaram ao fim com Israel a retomar a sua ofensiva e os combates a recomeçarem.
A situação já parece mais calma, apesar de alguns ataques esporádicos de Israel.
Após a exigência de Trump para que Israel cessasse os bombardeamentos, os residentes de Gaza relataram, nas primeiras horas seguintes, bombardeamentos intensos na cidade de Gaza, que tem sido o foco de uma intensa ofensiva israelita.
Desde então, os residentes afirmam que os ataques aéreos e outros disparos diminuíram drasticamente, com períodos de relativa calma e apenas explosões ocasionais.
Potencialmente. Trump afirmou estar determinado a pôr fim ao conflito com este plano de 20 pontos, declarando na sua mensagem nas redes sociais na sexta-feira: "Não se trata apenas de Gaza, trata-se da tão almejada PAZ no Médio Oriente."
Mas este acordo segue-se depois de tentativas anteriores de cessar-fogo: uma logo após o início da guerra em 2023 e outra no início deste ano, que duraram apenas algumas semanas antes de a guerra eclodir novamente.
Desta vez, também há muitos obstáculos pela frente.
A resposta do Hamas deixou várias questões importantes por resolver. Por exemplo, o grupo militar palestiniano, cujo ataque a Israel em outubro de 2023 desencadeou a ofensiva israelita, não deixou clara a sua posição sobre o desarmamento, uma exigência fundamental do plano de Trump e um dos principais objetivos declarados de Israel para a guerra.
Entretanto, Benjamin Netanyahu aprovou o plano, apesar de este oferecer um caminho possível, embora altamente condicional, para um futuro Estado palestiniano, algo que o primeiro-ministro israelita afirmou categoricamente que nunca permitiria.
Outros pontos potencialmente controversos incluem o calendário e os limites para a retirada israelita e a futura governação do enclave.
Oren Setter, investigador sénior do Belfer Center da Universidade de Harvard e antigo chefe da divisão de planeamento estratégico das Forças de Defesa de Israel, afirmou que foi uma conquista significativa de Trump conseguir que todas as partes se comprometessem com o plano, acrescentando: "Mas é o início do processo. Não é o fim do processo."
O plano de Trump não apresentou um cronograma muito claro.
O plano afirmava que a guerra terminaria imediatamente assim que ambos os lados concordassem com a proposta. No entanto, a resposta do Hamas não aprovou todos os 20 pontos, afirmando que se envolveria "através de mediadores, em negociações para discutir os detalhes deste processo".
O plano dizia que todos os reféns, vivos e mortos, deveriam ser libertados dentro de 72 horas após Israel aceitar publicamente o acordo, mas não ficou claro em que momento exato o prazo de 72 horas começaria a contar, dado que Netanyahu concordou com o cronograma vários dias antes da resposta do Hamas.
Também pode haver desafios logísticos. Fontes próximas ao Hamas dizem que a entrega dos reféns vivos pode ser relativamente simples, mas recuperar os corpos dos reféns mortos em meio aos escombros de Gaza pode levar mais do que alguns dias.
Israel afirma que 48 reféns permanecem em Gaza dos 251 sequestrados pelo Hamas no seu ataque de outubro de 2023, 20 dos quais estão vivos.
Tanto Israel como o Hamas parecem determinados a mostrar uma resposta positiva a Trump, mas enfrentam os seus próprios cálculos políticos.
Para Netanyahu, concordar com o plano pode basear-se no cálculo de que ele pode manter-se do lado certo de Trump e dos Estados Unidos, aliado vital de Israel, ao mesmo tempo que cede o mínimo possível para evitar alienar os seus parceiros da coligação nacionalista religiosa, que têm sido ferrenhos opositores de qualquer acordo com os palestinianos e há muito pressionam para continuar a guerra.
Entretanto, a resposta do Hamas, que envolve concordar em libertar reféns, mas deixar várias questões por resolver, pode ter ajudado a desviar o foco imediato para outros intervenientes, incluindo mediadores árabes nas negociações ao longo da guerra, como o Qatar e o Egito, ou outros Estados árabes ou islâmicos que têm pressionado o presidente dos EUA para pôr fim ao conflito, disse o analista do International Crisis Group, Amjad Iraqi.
"O Hamas fez realmente uma jogada bastante inteligente ao dizer ‘sim e’ ou ‘sim, mas’. Com esse tipo de abordagem, eles basicamente ajudaram a jogar a bola de volta para o campo de Netanyahu, mas também para os Estados árabes", apontou.
* Libertação dos reféns: o Hamas afirmou que libertaria os reféns israelitas em Gaza, tanto vivos como mortos, de acordo com a fórmula de troca prevista no plano, mas referiu-se às "condições necessárias no terreno para implementar a troca", sem especificar quais seriam essas condições.
* Retirada israelita: o Hamas disse que aceitava o quadro para pôr fim à guerra e referiu-se à "retirada total" de Israel do enclave, enquanto o plano dizia que "as forças israelitas se retirariam para a linha acordada para preparar a libertação dos reféns" e também se referia a uma "retirada gradual".
* Futura governação: o Hamas, que governa Gaza desde 2007, afirmou que entregaria a administração de Gaza a uma autoridade tecnocrática palestiniana com apoio palestiniano, árabe e islâmico, enquanto o plano de Trump afirmava que uma administração tecnocrática palestiniana seria supervisionada por um novo órgão internacional de transição, liderado por Trump e incluindo outros membros, como o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.
* O futuro do Hamas: O Hamas afirmou que se via como parte de uma "estrutura nacional palestiniana abrangente" e não comentou a desmilitarização, uma medida que rejeitou anteriormente, enquanto o plano afirmava que o Hamas não teria qualquer papel na governação de Gaza e referia-se a um processo de desmilitarização de Gaza.
