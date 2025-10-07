Menu
Renascença Renascença

Dois anos do 7 de Outubro

Fome em Gaza divide opinião pública em Israel. “É preciso dizer alto e bom som”

07 out, 2025 - 06:00 • Henry Galsky com Vanessa Barata

O trauma dos ataques do Hamas molda a perceção israelita sobre a guerra. Enquanto movimentos sociais e jornalistas pedem mais cobertura da crise humanitária em Gaza, grande parte da população mantém-se dividida entre a negação e a empatia contida.

A+ / A-

Do outro lado da fronteira, a guerra já provocou mais de 65 mil mortos palestinianos. Israel estima que entre 20 mil e 25 mil sejam combatentes do Hamas. As autoridades da Faixa de Gaza, controlada pelo grupo palestiniano, divulgam os números sem distinguir entre civis e membros de grupos armados.

Alon Lee é codiretor e cofundador da organização Standing Together, o maior movimento popular árabe-judaico de Israel, que se opõe à ocupação dos territórios palestinianos e defende a paz, a igualdade e a justiça para todos os que vivem entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo.

Em entrevista à Renascença, afirma que a comunicação social israelita não mostra imagens suficientes da fome em Gaza. “É preciso mostrá-las”, diz. Em julho deste ano, após manifestações organizadas pela Standing Together, isso começou a mudar.

O movimento desencadeou uma série de debates internos entre jornalistas dos canais de televisão israelitas. Numa troca de mensagens que acabou por se tornar pública, um dos repórteres reconheceu a necessidade de mudar de abordagem.

“O 7 de Outubro causou um trauma tão grande na população que as pessoas perderam a empatia”

“Recebo muitas críticas por não haver reportagens sobre esse assunto [a fome em Gaza] e, na minha opinião, essas críticas são justificadas. Mesmo que os sobreviventes do cativeiro do Hamas e as famílias dos reféns, com quem mantenho contacto próximo, não sintam empatia pelo que se passa lá, essa não deve ser a medida.”

Nos dias seguintes, o tema deixou de ser tabu. Ohad Hemo, um dos jornalistas mais populares do Canal 12 — o de maior audiência em Israel —, foi assertivo durante a edição do principal telejornal noturno do país. “É preciso dizer alto e bom som: há fome na Faixa de Gaza”, afirmou.

Para João Miragaya, mestre em História pela Universidade de Telavive e cofundador do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, “o 7 de Outubro causou um trauma tão grande na população que as pessoas perderam a empatia”. E acrescenta: “a imprensa local é parte da sociedade”.

Manifestação pelo fim da guerra em Gaza junta milhares em Telavive, a 30 de setembro de 2025. Foto: Atef Safadi/EPA
Manifestação pelo fim da guerra em Gaza junta milhares em Telavive, a 30 de setembro de 2025. Foto: Atef Safadi/EPA
A comunicação social israelita não mostra imagens suficientes da fome em Gaza, defende a organização Standing Together. “É preciso mostrá-las”. Foto: Atef Safadi/EPA
A comunicação social israelita não mostra imagens suficientes da fome em Gaza, defende a organização Standing Together. “É preciso mostrá-las”. Foto: Atef Safadi/EPA
Famílias de reféns israelitas protestam nas ruas de Telavive, exigindo que o governo assine um acordo de cessar-fogo que permita a libertação de todos os capturados. Foto: Abir Sultan/EPA
Famílias de reféns israelitas protestam nas ruas de Telavive, exigindo que o governo assine um acordo de cessar-fogo que permita a libertação de todos os capturados. Foto: Abir Sultan/EPA

“Divido a população israelita em três grandes grupos: os negacionistas ou vingativos, que mantêm sede de vingança; outro grupo que põe em dúvida as informações, atribuindo-as ao Hamas; e um terceiro que diz: ‘é uma pena o que acontece, mas é guerra, e na guerra isso acontece’. São pessoas que sentem alguma empatia, mas não o suficiente para se revoltar”, afirma.

Para o historiador, “sem meios de comunicação críticos e com os israelitas a ‘remoer’ o 7 de Outubro constantemente, a população não demonstra empatia para com os palestinianos”.

Para Mia Baran, gerente de programas da organização Combatentes pela Paz, a resposta da sociedade israelita contém elementos de negação. Na sua perspetiva, os israelitas entendem que “acreditar na crise de fome na Faixa de Gaza seria como acreditar nos relatos do Hamas”.

“É muito difícil ver essas imagens e não pensar que temos relação com elas. Como qualquer povo no mundo, as pessoas querem ver-se como boas, éticas. E é difícil manter esse posicionamento diante dessas imagens, sabendo que somos nós que causamos isto”, afirma.

Manifestações contra a guerra na Faixa de Gaza bloqueiam autoestradas em Israel
Vídeo:manifestações contra a guerra na Faixa de Gaza bloqueiam autoestradas em Israel a 17 de agosto

“Os israelitas também se apoiam em afirmações do género: ‘se o Hamas parar de roubar a comida, haverá ajuda humanitária para a população’. De facto, o Hamas rouba carregamentos, mas a verdade é que chega pouca comida”, acrescenta.

No final de setembro, uma marcha com cerca de mil pessoas em Telavive dirigiu-se à sede do Likud, partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, para exigir o fim da guerra. Entre os manifestantes estavam pais de soldados destacados na Faixa de Gaza.

O movimento contra a guerra é hoje uma realidade em Israel. Segundo uma sondagem do Instituto Agam e da Universidade Hebraica de Jerusalém, 71% dos israelitas apoiaram o plano apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026