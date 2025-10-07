Fome em Gaza divide opinião pública em Israel. “É preciso dizer alto e bom som”

Do outro lado da fronteira, a guerra já provocou mais de 65 mil mortos palestinianos. Israel estima que entre 20 mil e 25 mil sejam combatentes do Hamas. As autoridades da Faixa de Gaza, controlada pelo grupo palestiniano, divulgam os números sem distinguir entre civis e membros de grupos armados.

Alon Lee é codiretor e cofundador da organização Standing Together, o maior movimento popular árabe-judaico de Israel, que se opõe à ocupação dos territórios palestinianos e defende a paz, a igualdade e a justiça para todos os que vivem entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo.

Em entrevista à Renascença, afirma que a comunicação social israelita não mostra imagens suficientes da fome em Gaza. “É preciso mostrá-las”, diz. Em julho deste ano, após manifestações organizadas pela Standing Together, isso começou a mudar.

O movimento desencadeou uma série de debates internos entre jornalistas dos canais de televisão israelitas. Numa troca de mensagens que acabou por se tornar pública, um dos repórteres reconheceu a necessidade de mudar de abordagem.

“O 7 de Outubro causou um trauma tão grande na população que as pessoas perderam a empatia”

“Recebo muitas críticas por não haver reportagens sobre esse assunto [a fome em Gaza] e, na minha opinião, essas críticas são justificadas. Mesmo que os sobreviventes do cativeiro do Hamas e as famílias dos reféns, com quem mantenho contacto próximo, não sintam empatia pelo que se passa lá, essa não deve ser a medida.”



Nos dias seguintes, o tema deixou de ser tabu. Ohad Hemo, um dos jornalistas mais populares do Canal 12 — o de maior audiência em Israel —, foi assertivo durante a edição do principal telejornal noturno do país. “É preciso dizer alto e bom som: há fome na Faixa de Gaza”, afirmou.

Para João Miragaya, mestre em História pela Universidade de Telavive e cofundador do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, “o 7 de Outubro causou um trauma tão grande na população que as pessoas perderam a empatia”. E acrescenta: “a imprensa local é parte da sociedade”.