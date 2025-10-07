Israel reconstrói comunidades destruídas pelo Hamas: “É muito difícil superar traumas como este”

Pérola Gaz, brasileira de 70 anos que vive em Israel desde 1987, acordou no dia 7 de outubro de 2023 ao som de rockets do Hamas. Moradora do kibutz Be'eri, no sul de Israel, já estava relativamente “acostumada” à situação. No dia anterior, tinha recebido duas netas para dormir em sua casa — algo comum na rotina da família, uma vez que os seus dois filhos e sete netos vivem em Beeri.

Quando soaram as sirenes, levou as duas meninas — na altura com seis e dez anos — para o quarto protegido, um compartimento da casa com paredes de betão e porta de ferro. Imaginava que a situação se normalizaria em breve, como já acontecera em inúmeras ocasiões anteriores. Mas isso não aconteceu.

Nesse dia, terroristas do Hamas invadiram o kibutz, incluindo a casa de Pérola. Ela manteve as netas em silêncio no interior do abrigo durante 20 horas, até serem resgatadas por soldados do Exército de Israel.