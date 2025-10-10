Como é escolhido o Nobel da Paz? Quais são as chances de Trump?

"Toda a gente diz que deveria ganhar o Prémio Nobel da Paz". A frase é do Presidente norte-americano. Nos últimos meses, Donald Trump tem referido, em várias ocasiões, ser o merecedor da distinção que começou a ser atribuída há mais de um século.

O vencedor do Nobel da Paz vai ser anunciado esta sexta-feira, às 10h00. A lista de candidatos é secreta, mas, para já, sabe-se que a edição deste ano conta com 338 nomes, dos quais 244 são indivíduos e 94 são organizações.

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, é apoiado por vários políticos e figuras internacionais, mas o Comité Nobel Norueguês é que decide quem é premiado.



No entanto, surgem outras questões: Quem são as pessoas responsáveis por esta escolha envolta em secretismo? Como decidem? E quais são os seus valores?

Quem decide o Nobel da Paz?



São cinco os membros que compõem o Comité Nobel Norueguês e são escolhidos pelo parlamento daquele país, refletindo o equilíbrio de forças políticas.

Por norma, políticos reformados são os preferidos, mas este ano quem assume a chefia da assembleia da Paz é Jørgen Watne Frydnes, um defensor de direitos humanos e secretário-geral da organização "Norsk PEN" pela liberdade de expressão e da literatura.

Os restantes lugares do comité completam-se com: um académico de política internacional, Asle Toje; a ex-ministra da Cultura norueguesa, Anne Enger; a ex-ministra da Educação norueguesa, Kristin Clemet; e a ex-diretora nacional da organização global CARE que luta contra a pobreza e os direitos da mulher, Gry Larsen.

Mas são os membros responsáveis por sugerir vencedores?

Milhares de pessoas podem propor nomes, principalmente: membros de governos e parlamentos, chefes de Estado em função, professores universitários de História, Ciências Sociais, Direito e Filosofia e antigos premiados.

O prazo para as nomeações terminou a 31 de janeiro deste ano e os membros do comité ainda tiveram a possibilidade de adicionar mais nomes à lista até à reunião de 28 de fevereiro deste ano.

São feitas reuniões mensais e cada nomeado é avaliado por um grupo de conselheiros permanentes e outros especialistas. A decisão costuma ser tomada em agosto ou setembro, de acordo com o secretário do comité de atribuição do prémio, Kristian Berg Harpviken.

A partir daí, tudo no cofre. A lista de nomeados só é partilhada 50 anos após a atribuição do prémio – a menos que o candidato queira revelar –, mas há certos requisitos para poder ganhar este prémio.