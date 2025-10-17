Menu
Renascença Renascença

Guerra na Ucrânia

O que são os mísseis Tomahawk? Podem mesmo mudar o curso da guerra na Ucrânia?

17 out, 2025 - 21:20 • Reuters

Alcance, potência e precisão são algumas das características que tornam este míssil produzido nos Estados Unidos tão apetecível para o exército ucraniano.

A+ / A-

Donald Trump discute esta sexta-feira o possível envio de mísseis Tomahawk à Ucrânia com o presidente Volodymyr Zelenskiy.

O fornecimento destes mísseis poderá expandir significativamente a capacidade de ataque ucraniana, permitindo atingir alvos em território russo, incluindo bases militares, centros logísticos, campos de aviação e centros de comando que se encontram atualmente fora de alcance.

O que torna os mísseis Tomahawk tão poderosos?

O Míssil de Ataque Terrestre Tomahawk é um míssil de cruzeiro de longo alcance, normalmente lançado do mar para atacar alvos em missões de ataque profundo. O míssil de cruzeiro Tomahawk, guiado com precisão, pode atingir alvos a 1.600 km de distância, mesmo em espaço aéreo fortemente defendido. O míssil mede 6,1 metros de comprimento, 2,6 metros de envergadura e pesa cerca de 1.510 kg.

Qual o custo de produção dos mísseis Tomahawk?

A RTX fabrica o míssil não nuclear Tomahawk, que pode ser lançado por terra ou por mar. De acordo com os dados orçamentais do Pentágono, os EUA planeiam comprar 57 mísseis em 2026. Têm um custo médio de 1,3 milhões de dólares. Há também um esforço contínuo para gastar milhões na modificação e atualização das armas, incluindo os sistemas de orientação.

Uso recente em combate no Médio Oriente

Os militares dos EUA e aliados testaram em voo o Tomahawk com GPS e utilizaram-no em ambiente operacional, incluindo quando as Marinhas dos EUA e do Reino Unido lançaram mísseis Tomahawk contra bases rebeldes Houthi no Iémen.

Como os Tomahawks se distinguem dos mísseis atuais da Ucrânia?

A Ucrânia possui atualmente vários mísseis de longo alcance de fabrico nacional e fornecidos pelo Ocidente:

Trump diz a Zelensky que mísseis Tomahawk seriam "escalada na guerra"

Trump diz a Zelensky que mísseis Tomahawk seriam "escalada na guerra"

Presidente ucraniano foi à Casa Branca pedir garan(...)

Flamingo - A empresa ucraniana Fire Point desenvolveu recentemente o míssil Flamingo, que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy descreveu como a arma de maior sucesso do seu país. Tem um alcance de mais de 1.600 km e a Ucrânia reportou a sua primeira utilização em agosto de 2025.

Neptune - A Ucrânia desenvolveu o míssil antinavio Neptune e apresentou-o em 2015. As versões seguintes têm um alcance um pouco superior 965 km.

Harpoon - Fabricado pela Boeing nos EUA, o Harpoon é um míssil antinavio para todas as condições meteorológicas, capza de alcançar alvos para além do horizonte, que utiliza radar activo e faz voo razante à água para escapar à defesa. Pode ser lançado a partir de navios, submarinos, aeronaves ou baterias costeiras e tem um alcance de 120 km.

ATACMS - Fabricado pela Lockheed Martin Corp nos EUA, o Sistema de Mísseis Táticos do Exército tem um alcance máximo de até 305 quilómetros, dependendo do modelo. É um míssil balístico tático terra-terra de médio alcance, movido a combustível sólido, com cerca de 4 metros de comprimento. Os ATACMS podem ser lançados pelo Sistema de Foguetes de Lançamento Múltiplo (MLRS) M270 ou pelo Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS) M142.

Mísseis Storm Shadow - Fabricados pela europeia MBDA, estes mísseis de cruzeiro têm um alcance de 240 quilómetros e transportam uma ogiva convencional de 400 kg.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)