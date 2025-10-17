O que são os mísseis Tomahawk? Podem mesmo mudar o curso da guerra na Ucrânia?

17 out, 2025 - 21:20 • Reuters
Donald Trump discute esta sexta-feira o possível envio de mísseis Tomahawk à Ucrânia com o presidente Volodymyr Zelenskiy.
O fornecimento destes mísseis poderá expandir significativamente a capacidade de ataque ucraniana, permitindo atingir alvos em território russo, incluindo bases militares, centros logísticos, campos de aviação e centros de comando que se encontram atualmente fora de alcance.
O Míssil de Ataque Terrestre Tomahawk é um míssil de cruzeiro de longo alcance, normalmente lançado do mar para atacar alvos em missões de ataque profundo. O míssil de cruzeiro Tomahawk, guiado com precisão, pode atingir alvos a 1.600 km de distância, mesmo em espaço aéreo fortemente defendido. O míssil mede 6,1 metros de comprimento, 2,6 metros de envergadura e pesa cerca de 1.510 kg.
A RTX fabrica o míssil não nuclear Tomahawk, que pode ser lançado por terra ou por mar. De acordo com os dados orçamentais do Pentágono, os EUA planeiam comprar 57 mísseis em 2026. Têm um custo médio de 1,3 milhões de dólares. Há também um esforço contínuo para gastar milhões na modificação e atualização das armas, incluindo os sistemas de orientação.
Os militares dos EUA e aliados testaram em voo o Tomahawk com GPS e utilizaram-no em ambiente operacional, incluindo quando as Marinhas dos EUA e do Reino Unido lançaram mísseis Tomahawk contra bases rebeldes Houthi no Iémen.
A Ucrânia possui atualmente vários mísseis de longo alcance de fabrico nacional e fornecidos pelo Ocidente:
Flamingo - A empresa ucraniana Fire Point desenvolveu recentemente o míssil Flamingo, que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy descreveu como a arma de maior sucesso do seu país. Tem um alcance de mais de 1.600 km e a Ucrânia reportou a sua primeira utilização em agosto de 2025.
Neptune - A Ucrânia desenvolveu o míssil antinavio Neptune e apresentou-o em 2015. As versões seguintes têm um alcance um pouco superior 965 km.
Harpoon - Fabricado pela Boeing nos EUA, o Harpoon é um míssil antinavio para todas as condições meteorológicas, capza de alcançar alvos para além do horizonte, que utiliza radar activo e faz voo razante à água para escapar à defesa. Pode ser lançado a partir de navios, submarinos, aeronaves ou baterias costeiras e tem um alcance de 120 km.
ATACMS - Fabricado pela Lockheed Martin Corp nos EUA, o Sistema de Mísseis Táticos do Exército tem um alcance máximo de até 305 quilómetros, dependendo do modelo. É um míssil balístico tático terra-terra de médio alcance, movido a combustível sólido, com cerca de 4 metros de comprimento. Os ATACMS podem ser lançados pelo Sistema de Foguetes de Lançamento Múltiplo (MLRS) M270 ou pelo Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS) M142.
Mísseis Storm Shadow - Fabricados pela europeia MBDA, estes mísseis de cruzeiro têm um alcance de 240 quilómetros e transportam uma ogiva convencional de 400 kg.