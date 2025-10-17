O que são os mísseis Tomahawk? Podem mesmo mudar o curso da guerra na Ucrânia?

Donald Trump discute esta sexta-feira o possível envio de mísseis Tomahawk à Ucrânia com o presidente Volodymyr Zelenskiy.

O fornecimento destes mísseis poderá expandir significativamente a capacidade de ataque ucraniana, permitindo atingir alvos em território russo, incluindo bases militares, centros logísticos, campos de aviação e centros de comando que se encontram atualmente fora de alcance.

O que torna os mísseis Tomahawk tão poderosos?

O Míssil de Ataque Terrestre Tomahawk é um míssil de cruzeiro de longo alcance, normalmente lançado do mar para atacar alvos em missões de ataque profundo. O míssil de cruzeiro Tomahawk, guiado com precisão, pode atingir alvos a 1.600 km de distância, mesmo em espaço aéreo fortemente defendido. O míssil mede 6,1 metros de comprimento, 2,6 metros de envergadura e pesa cerca de 1.510 kg.

Qual o custo de produção dos mísseis Tomahawk?

A RTX fabrica o míssil não nuclear Tomahawk, que pode ser lançado por terra ou por mar. De acordo com os dados orçamentais do Pentágono, os EUA planeiam comprar 57 mísseis em 2026. Têm um custo médio de 1,3 milhões de dólares. Há também um esforço contínuo para gastar milhões na modificação e atualização das armas, incluindo os sistemas de orientação.

Uso recente em combate no Médio Oriente

Os militares dos EUA e aliados testaram em voo o Tomahawk com GPS e utilizaram-no em ambiente operacional, incluindo quando as Marinhas dos EUA e do Reino Unido lançaram mísseis Tomahawk contra bases rebeldes Houthi no Iémen.

Como os Tomahawks se distinguem dos mísseis atuais da Ucrânia?

A Ucrânia possui atualmente vários mísseis de longo alcance de fabrico nacional e fornecidos pelo Ocidente: