Não é só na Europa: 14 países com maioria muçulmana também proibiram a burca

Se o projeto que foi aprovado no Parlamento esta sexta-feira avançar, Portugal será o 36.º país a introduzir algum tipo de restrição ao uso de burca ou outros véus em espaços públicos mas, ao contrário do que seria de esperar, quase metade dos países que proibíram a burca são de maioria muçulmana.

Entre os países onde o uso de burca para cobrir o rosto de mulheres é proibido estão países como França (o primeiro a proibir, em 2011), Bélgica, Áustria ou Dinamarca, mas também outros países onde a grande maioria da população é muçulmana, como o Senegal (97% da população) e o Chade (55%), na África, ou países da Ásia como Quirguistão (90% muçulmanos), Uzbequistão (95% muçulmanos), Tajiquistão (98% muçulmanos), Turquemenistão (96% muçulmanos) ou Sri Lanka.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em todos eles, as razões para a proibição incluem a necessidade de identificação, as razões de segurança e a prevenção de crime.

Ao todo, são 16 os países onde a burca é proibida em espaços públicos, uma lista à qual Portugal se poderá juntar.

A estes juntam-se outros nove países onde a burca e outro tipo de véus é probida em alguns edifícios públicos ou locais de trabalho públicos, como os Países Baixos e a Noruega, mas também países onde a maioria da população é muçulmana como Bósnia e Herzegovina (51% de muçulmanos) e o Kosovo (94% de muçulmanos), ambos na Europa, ou o Cazaquistão (o mais recente desta lista, aprovou a medida em julho deste ano), a Turquia, a Tunísia, a Argélia e o Azerbaijão.

E depois, noutros oito países, as restrições são totais ou parciais, mas apenas em algumas regiões: isso acontece em Espanha (em algumas zonas da Catalunha), Itália e Alemanha (em alguns estados), mas também na Rússia, China e Canadá e em países com representação muçulmana, como Níger (99% de população de religião muçulmana) e Camarões (30% de população islâmica).