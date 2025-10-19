Menu
Renascença Renascença

Museu do Louvre em Paris fechado após roubo de jóias de Napoleão

19 out, 2025 - 10:22 • Diogo Camilo Lusa

Assaltantes entraram no Louvre, levaram oito jóias de valor inestimável da coroa francesa e colocaram-se em fuga.

A+ / A-

[Atualizado às 18h50]

Um assalto no famoso Louvre, em Paris, levou a que o museu fosse evacuado e encerrado este domingo. Em causa, estão oito peças da coleção de jóias de Napoleão.

Um nono objeto terá ficado no local, depois de ter sido abandonado pelos ladrões durante a fuga.

A notícia foi avançada pela própria ministra da Cultura de França, Rachida Dati, que dá conta de um "roubo" durante a manhã deste domingo. "Não houve feridos. Estou no local com as autoridades, as investigações estão em andamento", escreveu na rede social X.

Segundo o Le Parisien, que cita conclusões preliminares da investigação, quatro pessoas são suspeitas. Chegaram encapuzados através de trotinetes, usaram um elevador de carga que os levou diretamente à sala das jóias, a Galeria Apollo, e roubaram nove peças da coleção de jóias de Napoleão Bonaparte: um diadema, um colar, uma tiara e outras peças.

Veja as imagens do interior da Galeria do Louvre que foi assaltada
Veja as imagens do interior da Galeria do Louvre que foi assaltada

Dois homens entraram no edifício, enquanto os outros dois permaneceram do lado de fora.

À televisão francesa TF1, a ministra Rachida Dati avançou que uma das jóias foi encontrada perto do local do assalto e que terá caído. "Eles atuaram de maneira profissional, sem qualquer tipo de violência ou pânico", afirmou.

O jornal acrescenta ainda que o maior diamante da coleção, Regent, não foi roubado, e que os danos estão ainda a ser avaliados.

A Agência France-Presse acrescenta que o roubo aconteceu por volta das 9h30 locais (8h30 em Lisboa) e que os suspeitos estavam equipados com pequenas motosserras.

O museu também dá conta do seu encerramento: "O Museu do Louvre permanecerá fechado hoje por motivos excepcionais."

Que jóias foram roubadas?

A ministra francesa da Cultura, Rachida Dati, revelou as jóias da coroa francesa que foram levadas do Museu do Louvre:

  • Tiara do conjunto de jóias da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia;
  • Colar do conjunto de jóias com safiras da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia;
  • Brinco, integrante de um par do conjunto de jóias com safiras da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia;
  • Colar de esmeraldas do conjunto Marie-Louise;
  • Par de brincos de esmeraldas do conjunto Marie-Louise;
  • Broche conhecido como o broche-relicário;
  • Tiara da imperatriz Eugénia;
  • Grande laço de corpete (broche) da imperatriz Eugénia.
Tiara do conjunto de jóias da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia. Foto: Stéphane Maréchalle/Louvre
Tiara do conjunto de jóias da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia. Foto: Stéphane Maréchalle/Louvre
Colar do conjunto de jóias com safiras da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia. Foto: Stéphane Maréchalle/Louvre
Colar do conjunto de jóias com safiras da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia. Foto: Stéphane Maréchalle/Louvre
Brinco, integrante de um par do conjunto de jóias com safiras da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia. Foto: Stéphane Maréchalle/Louvre
Brinco, integrante de um par do conjunto de jóias com safiras da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia. Foto: Stéphane Maréchalle/Louvre
Colar e par de brincos de esmeraldas do conjunto Marie-Louise. Foto: Jean-Gilles Berizz/Louvre
Colar e par de brincos de esmeraldas do conjunto Marie-Louise. Foto: Jean-Gilles Berizz/Louvre
Tiara da imperatriz Eugénia. Foto: Stéphane Maréchalle/Louvre
Tiara da imperatriz Eugénia. Foto: Stéphane Maréchalle/Louvre
Grande laço de corpete (broche) da imperatriz Eugénia, Foto: Stéphane Maréchalle/Louvre
Grande laço de corpete (broche) da imperatriz Eugénia, Foto: Stéphane Maréchalle/Louvre
Tiara da imperatriz Eugénia. Foto: Stéphane Maréchalle/Louvre
Tiara da imperatriz Eugénia. Foto: Stéphane Maréchalle/Louvre
Colar e par de brincos de esmeraldas do conjunto Marie-Louise. Foto: Jean-Gilles Berizz/Louvre
Colar e par de brincos de esmeraldas do conjunto Marie-Louise. Foto: Jean-Gilles Berizz/Louvre

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)