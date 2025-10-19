Museu do Louvre em Paris fechado após roubo de jóias de Napoleão

[Atualizado às 18h50]

Um assalto no famoso Louvre, em Paris, levou a que o museu fosse evacuado e encerrado este domingo. Em causa, estão oito peças da coleção de jóias de Napoleão.

Um nono objeto terá ficado no local, depois de ter sido abandonado pelos ladrões durante a fuga.

A notícia foi avançada pela própria ministra da Cultura de França, Rachida Dati, que dá conta de um "roubo" durante a manhã deste domingo. "Não houve feridos. Estou no local com as autoridades, as investigações estão em andamento", escreveu na rede social X.

Segundo o Le Parisien, que cita conclusões preliminares da investigação, quatro pessoas são suspeitas. Chegaram encapuzados através de trotinetes, usaram um elevador de carga que os levou diretamente à sala das jóias, a Galeria Apollo, e roubaram nove peças da coleção de jóias de Napoleão Bonaparte: um diadema, um colar, uma tiara e outras peças.