Do Museu Van Gogh às joias da coroa portuguesa. Quais são os maiores assaltos a museus de Arte da história?

Nesta lista não poderia faltar um Leonardo Da Vinci. Em agosto de 2003, no Castelo de Drumlanrig, na Escócia, os ladrões surripiaram a "Madona do Enrolador de Fios", uma obra pintada no início do século XVI e avaliada em cerca de 53 milhões de dólares. Foi recuperada na Escócia quatro anos depois, para alívio dos apreciadores da obra do mestre italiano.

Em Haia ocorreu um dos assaltos de pior memória para o nosso país. Em dezembro de 2002, de um museu da cidade holandesa foram levadas 6 joias da coroa portuguesa insubstituíveis e de valor incalculável. Da exposição faziam ainda parte peças emprestadas das coroas dos Países Baixos, França e Reino Unidos, mas as portuguesas eram as mais valiosas. O caso foi arquivado em 2009 e Portugal recebeu uma indemnização de 6,1 milhões de euros.

Continuando pelos países nórdicos, Estocolmo foi cenário de dois assaltos que ficaram na memória. No primeiro, em dezembro de 2001, "Conversação" e "Uma Jovem Parisiense", do impressionista francês Pierre-Auguste Renoir, e um autorretrato do mestre holandês Rembrandt van Rijn foram roubados do Museu Nacional de Estocolmo. "Conversa" foi recuperado em abril do ano seguinte, e o retrato de Rembrandt em 2005.