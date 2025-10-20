Do Museu Van Gogh às joias da coroa portuguesa. Quais são os maiores assaltos a museus de Arte da história?

O assalto ao Louvre do passado domingo abalou a sociedade francesa, que se viu espoliada de um dos seus tesouros mais importantes, constituído por joias de valor incalculável, que pertenceram a Napoleão III e à esposa, a imperatriz Eugénia. Mas nem por isso a operação que obrigou ao encerramento temporário do famoso museu parisiense foi menos espetacular, envolvendo um guindaste instalado no exterior e uma fuga feita por scooter. Não se pense, porém, que as atribulações vividas na capital francesa nos últimos dias são caso único. Pelo contrário, os chamados roubos de alto perfil em museus são recorrentes. Recupere aqui, por ordem cronológica, alguns dos mais espetaculares das últimas décadas, na Europa.

Os confinamentos da Covid-19 foram vistos como uma oportunidade para os ladrões de arte. Em Utrecht, nos Países Baixos, em agosto de 2020, arrombaram a porta das traseiras para roubar "Dois Meninos Risonhos", do pintor holandês Frans Hals. A obra de 1626, avaliada por um especialista em 15 milhões de euros, já tinha sido roubada duas vezes antes.

Dresden, na Alemanha, foi palco de outro assalto marcante, em novembro de 2019. Os ladrões roubaram peças que continham mais de 4.300 diamantes, com um valor estimado em mais de 113 milhões de euros, do museu Gruenes Gewoelbe (Abóbada Verde). Como é que o fizeram? À moda antiga: arrombaram uma janela gradeada. Felizmente, a maioria das joias foi recuperada. Não um, não dois, mas sete quadros. Todos da autoria de grandes figuras da História da Arte, como Picasso, Matisse e Monet. Foram levados em outubro de 2012 do museu Kunsthal de Roterdão. Durante um breve período, acreditou-se que o Picasso tinha sido recuperado, até que foi considerado falso. Um romeno e vários cúmplices foram condenados pelo roubo em 2013.

Quatro pinturas a óleo de Paul Cézanne, Edgar Degas, Van Gogh e Claude Monet, no valor de 164 milhões de dólares, foram levadas da Coleção Buehrle, em Zurique, em fevereiro de 2008. A história teve um final quase (completamente) feliz. Monet e Van Gogh foram encontrados pouco depois, e Cézanne, em 2012, na Sérvia. Do Degas ainda nada se sabe. Em agosto de 2004, ladrões armados roubaram uma das versões de "O Grito", de Edvard Munch, do Museu Munch, em Oslo. Foi a segunda vez, em 10 anos, que uma versão do quadro foi roubada. Os ladrões levaram também a "Madona", de Munch. As pinturas, de 1893, foram recuperadas em agosto de 2006.

Nesta lista não poderia faltar um Leonardo Da Vinci. Em agosto de 2003, no Castelo de Drumlanrig, na Escócia, os ladrões surripiaram a "Madona do Enrolador de Fios", uma obra pintada no início do século XVI e avaliada em cerca de 53 milhões de dólares. Foi recuperada na Escócia quatro anos depois, para alívio dos apreciadores da obra do mestre italiano. Em Haia ocorreu um dos assaltos de pior memória para o nosso país. Em dezembro de 2002, de um museu da cidade holandesa foram levadas 6 joias da coroa portuguesa insubstituíveis e de valor incalculável. Da exposição faziam ainda parte peças emprestadas das coroas dos Países Baixos, França e Reino Unidos, mas as portuguesas eram as mais valiosas. O caso foi arquivado em 2009 e Portugal recebeu uma indemnização de 6,1 milhões de euros. Continuando pelos países nórdicos, Estocolmo foi cenário de dois assaltos que ficaram na memória. No primeiro, em dezembro de 2001, "Conversação" e "Uma Jovem Parisiense", do impressionista francês Pierre-Auguste Renoir, e um autorretrato do mestre holandês Rembrandt van Rijn foram roubados do Museu Nacional de Estocolmo. "Conversa" foi recuperado em abril do ano seguinte, e o retrato de Rembrandt em 2005.