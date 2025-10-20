Menu
Que jóias foram roubadas no Museu do Louvre?

20 out, 2025 - 00:52 • Reuters

Oito jóias da coroa francesa foram levadas do museu mais famoso do mundo, casa do famoso quadro "Mona Lisa", de Leonardo da Vinci, entre outras obras de valor incalculável. Os assaltantes entraram por um elevador, levaram valiosas peças e colocaram-se em fuga. A coroa da imperatriz Eugénia deixada para trás e sofreu alguns danos.

Tiara do conjunto de jóias da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia. Foto: Stéphane Maréchalle/Louvre (clique na seta para ver a fotogaleria)
Colar do conjunto de jóias com safiras da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia. Foto: Stéphane Maréchalle/Louvre
Brinco, integrante de um par do conjunto de jóias com safiras da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia. Foto: Stéphane Maréchalle/Louvre
Colar e par de brincos de esmeraldas do conjunto Marie-Louise. Foto: Jean-Gilles Berizz/Louvre
Tiara da imperatriz Eugénia. Foto: Stéphane Maréchalle/Louvre
Grande laço de corpete da imperatriz Eugénia, Foto: Stéphane Maréchalle/Louvre
Quatro ladrões entraram no famoso Museu do Louvre, em Paris, e em cerca de sete minutos roubaram oito jóias da coroa francesa, num dos maiores e mais audaciosos assaltos das últimas décadas a nível mundial.

Os assaltantes chegaram ao Louvre pelas 9h30 da manhã, já com o museu aberto ao público, e entraram no edifício da Galeria de Apolo, revelou a procuradora de Paris, Laure Beccuau, em declarações à estação BFM TV.

O roubo durou entre seis a sete minutos e foi levado a cabo por quatro indivíduos aparentemente desarmados, mas que ameaçaram os seguranças com rebarbadoras, indicou a mesma responsável.

No total, os criminosos visaram nove peças. Oito foram efetivamente roubadas. A nona — a coroa da imperatriz Eugénia, esposa de Napoleão III — foi deixada para trás durante a fuga, afirmou Beccuau.

"Esta coroa vale várias dezenas de milhões de euros — só ela. E, na minha opinião, nem sequer é a peça mais importante", comentou Alexandre Giquello, presidente da leiloeira Drouot, à agência Reuters.

A procuradora manifestou perplexidade pelo facto de os assaltantes não terem levado o diamante Regent, uma das jóias mais valiosas da coleção, exposto na mesma galeria e avaliado em mais de 60 milhões de dólares pela leiloeira Sotheby’s.

"Não tenho explicação", admitiu Beccuau. "Só quando estiverem sob custódia e confrontados pelos investigadores é que saberemos que tipo de encomenda tinham e porque não visaram essa vitrina."

Segundo Beccuau, um dos ladrões envergava um colete refletor amarelo, peça que já foi recuperada pelas autoridades.

Acrescentou ainda que os assaltantes tentaram, sem sucesso, incendiar a grua montada na traseira de uma pequena carrinha durante a fuga.

Veja as imagens do interior da Galeria do Louvre que foi assaltada
O Presidente francês prometeu este domingo que as autoridades de França irão fazer tudo o que for possível para capturar os quatro suspeitos do assalto ao Museu do Louvre.

Trata-se de um "ataque a um património que prezamos porque é a nossa história", disse Emmanuel Macron, prometendo a ação rápida das autoridades. "Vamos recuperar as obras e os autores serão levados à justiça", afirmou.

A ministra francesa da Cultura, Rachida Dati, revelou quais são as oito jóias da coroa francesa que foram levadas do Museu do Louvre:

  • Tiara do conjunto de jóias da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia;
  • Colar do conjunto de jóias com safiras da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia;
  • Brinco, integrante de um par do conjunto de jóias com safiras da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia;
  • Colar de esmeraldas do conjunto Marie-Louise;
  • Par de brincos de esmeraldas do conjunto Marie-Louise;
  • Broche conhecido como o broche-relicário;
  • Tiara da imperatriz Eugénia;
  • Grande laço de corpete (broche) da imperatriz Eugénia.
