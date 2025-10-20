Que jóias foram roubadas no Museu do Louvre?

20 out, 2025 - 00:52 • Reuters
Quatro ladrões entraram no famoso Museu do Louvre, em Paris, e em cerca de sete minutos roubaram oito jóias da coroa francesa, num dos maiores e mais audaciosos assaltos das últimas décadas a nível mundial.
Os assaltantes chegaram ao Louvre pelas 9h30 da manhã, já com o museu aberto ao público, e entraram no edifício da Galeria de Apolo, revelou a procuradora de Paris, Laure Beccuau, em declarações à estação BFM TV.
O roubo durou entre seis a sete minutos e foi levado a cabo por quatro indivíduos aparentemente desarmados, mas que ameaçaram os seguranças com rebarbadoras, indicou a mesma responsável.
No total, os criminosos visaram nove peças. Oito foram efetivamente roubadas. A nona — a coroa da imperatriz Eugénia, esposa de Napoleão III — foi deixada para trás durante a fuga, afirmou Beccuau.
"Esta coroa vale várias dezenas de milhões de euros — só ela. E, na minha opinião, nem sequer é a peça mais importante", comentou Alexandre Giquello, presidente da leiloeira Drouot, à agência Reuters.
A procuradora manifestou perplexidade pelo facto de os assaltantes não terem levado o diamante Regent, uma das jóias mais valiosas da coleção, exposto na mesma galeria e avaliado em mais de 60 milhões de dólares pela leiloeira Sotheby’s.
"Não tenho explicação", admitiu Beccuau. "Só quando estiverem sob custódia e confrontados pelos investigadores é que saberemos que tipo de encomenda tinham e porque não visaram essa vitrina."
Segundo Beccuau, um dos ladrões envergava um colete refletor amarelo, peça que já foi recuperada pelas autoridades.
Acrescentou ainda que os assaltantes tentaram, sem sucesso, incendiar a grua montada na traseira de uma pequena carrinha durante a fuga.
O Presidente francês prometeu este domingo que as autoridades de França irão fazer tudo o que for possível para capturar os quatro suspeitos do assalto ao Museu do Louvre.
Trata-se de um "ataque a um património que prezamos porque é a nossa história", disse Emmanuel Macron, prometendo a ação rápida das autoridades. "Vamos recuperar as obras e os autores serão levados à justiça", afirmou.
A ministra francesa da Cultura, Rachida Dati, revelou quais são as oito jóias da coroa francesa que foram levadas do Museu do Louvre: