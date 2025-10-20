Que jóias foram roubadas no Museu do Louvre?

Quatro ladrões entraram no famoso Museu do Louvre, em Paris, e em cerca de sete minutos roubaram oito jóias da coroa francesa, num dos maiores e mais audaciosos assaltos das últimas décadas a nível mundial.

Os assaltantes chegaram ao Louvre pelas 9h30 da manhã, já com o museu aberto ao público, e entraram no edifício da Galeria de Apolo, revelou a procuradora de Paris, Laure Beccuau, em declarações à estação BFM TV.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O roubo durou entre seis a sete minutos e foi levado a cabo por quatro indivíduos aparentemente desarmados, mas que ameaçaram os seguranças com rebarbadoras, indicou a mesma responsável.

No total, os criminosos visaram nove peças. Oito foram efetivamente roubadas. A nona — a coroa da imperatriz Eugénia, esposa de Napoleão III — foi deixada para trás durante a fuga, afirmou Beccuau.

"Esta coroa vale várias dezenas de milhões de euros — só ela. E, na minha opinião, nem sequer é a peça mais importante", comentou Alexandre Giquello, presidente da leiloeira Drouot, à agência Reuters.