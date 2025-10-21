Como será a prisão de Sarkozy? Isolado e com o Conde de Monte Cristo para ler (em 11 metros quadrados)

Sarkozy, que mantém ser inocente, recusou pedir quaisquer privilégios para o tempo que irá passar na cadeia — e cuja pena de 5 anos começa a contar esta terça-feira, 21 de outubro. Assim, o antigo Presidente poderia ter pedido uma cela isolada, mas recusou-se a fazê-lo. "Cabe-lhes a eles assumir essa responsabilidade", respondeu Sarkozy, através dos seus advogados, depois de a administração da prisão de La Santé ter-lhe pedido que entregasse essa exigência, por escrito.

Nicolas Sarkozy foi condenado a cinco anos de prisão efetiva pelo crime de associação criminosa, com vista à prática de um crime, devido ao alegado financiamento líbio da sua campanha presidencial de 2007.



Diretor da cadeia estará à espera de Sarkozy

Os portões da prisão de La Santé não deixarão passar os paparazzi, mas o carro que transporta Sarkozy entrará diretamente para o recinto da cadeia. Ali, será recebido pelo diretor do estabelecimento prisional que, por questões de segurança, encaminhará o novo detido para uma cela individual.

Além disso, deverá ficar em confinamento. Os novos vizinhos de Sarkozy já não serão a cantora Celine Dion, a atriz Isabelle Adjani ou os herdeiros da família Vuitton. Nas celas próximas da sua estão encarcerados traficantes de droga e terroristas (por lá passaram o terrorista Carlos, o Chacal, e o ditador Manuel Noriega) — por isso, o risco de um ataque ao político francês é elevado e mantê-lo longe do resto da população prisional é a única garantia de segurança.

Para lá chegar, à ala de alta segurança onde se encontra a sua cela, terá de ser escoltado por guardas prisionais. Estes, aliás, deverão andar sempre consigo, mesmo quando quiser visitar a biblioteca ou usar o tempo diário de pátio.



